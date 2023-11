Confira descontos da Black Friday para novas assinaturas e parceiros do Clube CORREIO

Clube Correio. Crédito: Divulgação

Para além das promoções em produtos e serviços, a Black Friday 2023, que ocorre nesta sexta-feira (24), também reserva uma oferta especial para quem valoriza e consome o conteúdo jornalístico diversificado e apurado do CORREIO. Isso porque, durante todo o mês de novembro, quem aproveitar a promoção especial do Black Novembro CORREIO vai garantir a assinatura digital do Jornal CORREIO com 68% de desconto.



Por um semestre, a assinatura digital semestral com Clube Correio sairá por apenas R$15. Dessa forma, o custo mensal da assinatura sai por apenas R$2,50, o que equivale a um desconto de R$32,52. O valor total do pagamento ainda pode ser parcelado em até 3 vezes no cartão de crédito.

Analista de produtos do CORREIO, Caroline Coutinho destaca as vantagens da assinatura. “Quem assinar o CORREIO terá acesso às notícias do site sem limites de matérias, além de desbloquear matérias exclusivas para assinantes, ler a versão digitalizada do jornal impresso, receber notícias em primeira mão no grupo exclusivo de WhatsApp para assinantes e claro, aproveitar todas as vantagens e descontos em cinemas, farmácias, shows, lojas online e até no botijão de gás com o Clube Correio”, elenca.

Quem quiser aproveitar essa oportunidade, deve acessar o link. A promoção é válida até o final do mês e o assinante já pode garantir as vantagens especiais com o Clube CORREIO, programa de vantagens do jornal que dá descontos em lojas, serviços e shows.

Ofertas na Black Friday para assinantes do Clube CORREIO

Nesta edição da Black Friday, os assinantes do Clube CORREIO ainda garantem descontos exclusivos de 5% até 80% em 11 lojas parceiras. São elas: Netshoes, Zattini, Shoestock, Mizuno, Olympikus, Under Armour, Renner, Vivara, Casas Bahia, Extra e Ponto Frio.

“Além da redução de até 70% no preço de alguns produtos em lojas parceiras, os assinantes somam até 25% de desconto aos valores promocionais de Black Friday em sites como Mizuno, Olimpykus e UNDER ARMOUR”, destaca Caroline Coutinho.

A Mizuno, Olympikus e UNDER ARMOUR oferecem também frete grátis aos assinantes do Clube CORREIO.

A Renner terá, a partir do dia 13 de novembro até o dia 19, 10% de desconto sem valor mínimo em produtos não promocionados. Durante os dias 20 e 27 de novembro, o desconto de 35% será válido para todos os produtos do site, mais descontos de até 30%. No dia 24, 5% de desconto em compras acima de R$ 199 mais descontos de até 80%.

Na Netshoes, o assinante do Clube Correio terá 20% de desconto em cima das ofertas da Black Friday.

Na Zattini, o desconto é progressivo por item, então um produto terá 15%, dois produtos terão 20% e três produtos terão 25% de desconto.

A Shoestock está com todo o seu site com 70% de desconto, mas os assinantes do Clube CORREIO terão mais 15% de desconto nos valores promocionais.

A Casas Bahia, Ponto Frio e Extra terão descontos em produtos sem a condição de Black de 5% até 25% aplicado nos sites. Nas ofertas da Black Friday, os produtos terão descontos de até 70%.

Na VIVARA, os descontos vão até 60%OFF. Mais 15% na Coleção Life by Vivara, Relógios e Acessórios. Além de 5% em Joias e Ouro.