Peça com Armando Babaioff tem desconto de 40% com Clube Correio

Na estrada desde 2017, o espetáculo 'Tom na Fazenda' volta a Salvador para apresentações neste sábado e domingo, 2 e 3 de dezembro, e ainda na segunda-feira, 4, no Teatro Sesc casa do Comércio, em Salvador. A peça é estrelada pelo ator Armando Babaioff, que já esteve presente em novelas da Globo, como Segundo Sol, Ti Ti Ti e Bom Sucesso, e é o tradutor do texto da peça e seu produtor. Os ingressos estão à venda através do Sympla (clique aqui) e na bilheteria do teatro. Assinantes do Clube Correio podem aproveitar o desconto exclusivo de 40% nas entradas.