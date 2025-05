CLUBE CORREIO

Show do Ponto de Equilíbrio tem R$ 80 de desconto para assinantes com Clube Correio

Além do reggae, a programação inclui teatro, humor e atrações infantis com até 40% de economia para assinantes

Publicado em 22 de maio de 2025 às 10:38

Ponto de Equilíbrio tem R$ 80 de desconto para assinantes com Clube Correio Crédito: Divulgação

A agenda cultural da semana em Salvador reúne teatro, música, humor e espetáculos infantis — com ingressos até 40% mais baratos para assinantes com Clube Correio. O maior desconto é no show da banda Ponto de Equilíbrio, na sexta (23), com economia de R$ 80.

Entre outras atrações estão o espetáculo O Homem Mais Inteligente do Mundo, estrelado por Daniel Satti, a última apresentação da temporada de Renato Piaba, o musical Beatles para Crianças e produções voltadas ao público infantil.

Veja quanto é possível economizar com o Clube:

Ponto de Equilíbrio – Turnê 25 anos – 40% de desconto com o Clube Correio

A banda que marcou o reggae nacional com mensagens de resistência, amor e espiritualidade chega à Concha Acústica com um show comemorativo cheio de hits e músicas inéditas. Uma noite para cantar junto, vibrar e se emocionar com clássicos como "Reggae de Verdade" e "Minha Missão".

Local: Concha Acústica

Data: 23 de maio, às 19h

Ingressos no Sympla e bilheteria do TCA Assinantes com Clube Correio têm 40% de desconto

O Homem Mais Inteligente da História – 40% de desconto com o Clube Correio

De volta a Salvador pelo Catálogo Brasileiro de Teatro, o espetáculo baseado no best-seller de Augusto Cury promete emocionar o público com reflexões sobre emoção, inteligência e humanidade. A montagem estrelada por Daniel Satti traz à tona temas como depressão, autocontrole e amor, em um texto forte e sensível que já percorreu os palcos do país.

Local: Teatro Jorge Amado

Data: 24 e 25 de maio, às 20h no sábado e 18h no domingo

Ingressos no Sympla e bilheteria do Teatro Assinantes com Clube Correio têm 40% de desconto

Cascadura | Juntos Somos Nós 2025 – Tributo a Nestor Madrid – 40% de desconto com o Clube Correio

Depois do sucesso da primeira data, o Cascadura retorna à Praça das Artes com uma noite de tributo ao produtor Nestor Madrid, figura essencial para o rock baiano. O show reúne formação atual e ex-integrantes da banda para celebrar os álbuns produzidos por Nestor – uma verdadeira viagem nostálgica para quem acompanha a história do grupo.

Local: Praça das Artes, Pelourinho

Data: 24 de maio, às 20h

Ingressos no Sympla Assinantes com Clube Correio têm 40% de desconto

Suzy Brasil em Made in Brasil – 40% de desconto com o Clube Correio

A drag queen Suzy Brasil retorna aos palcos de Salvador com o stand-up Made in Brasil, espetáculo que reúne humor, críticas sociais e referências à cultura brasileira. Conhecida pelo estilo irreverente, a artista apresenta uma leitura bem-humorada do cotidiano, marcada pelo carisma e pela energia em cena..

Local: Teatro Faresi

Data: 24 e 25 de maio, às 19h

Ingressos no Sympla Assinantes com Clube Correio têm 40% de desconto

Beatles Para Crianças – O Primeiro Show – 40% de desconto com o Clube Correio

O projeto BPC – Beatles para Crianças – traz a Salvador o espetáculo "O Primeiro Show de Rock!", com sucessos do quarteto de Liverpool em arranjos originais, intercalados por histórias contadas e cantadas. Voltado para o público infantil, o show convida as crianças a aprender os quatro movimentos básicos do rock e a interagir com a banda.

A apresentação inclui uma produção visual que envolve toda a família, além de mostrar instrumentos pouco comuns, como ukulele, washboard, keytar e kazoo. Ao final, os participantes recebem o certificado de "#meuprimeiroshowderock", encerrando a experiência com muita música e diversão.

Local: Teatro Faresi

Data: 25 de maio, às 11h e 15h

Ingressos no Sympla Assinantes com Clube Correio têm 40% de desconto

Filhotes Caninos – O Show – 20% de desconto com o Clube Correio

"Filhotes Caninos" apresenta o show oficial da Cia Era uma Vez, fenômeno do YouTube com milhões de visualizações. No palco, Ryder e sua equipe de filhotes — Marshal, Chase, Skye, Rubble, Rock, Zuma e Everest — embarcam em uma aventura para encontrar a vice-prefeita desaparecida na Baía da Aventura.

O espetáculo envolve o público em uma missão interativa, destacando temas como amizade, companheirismo, cuidado com a água, reciclagem e meio ambiente, tornando-se uma opção educativa e divertida para toda a família.

Local: Teatro Jorge Amado

Data: 24 e 25 de maio, às 11h e 15h

Ingressos no Sympla Assinantes com Clube Correio têm 20% de desconto

Piaba – Última apresentação da temporada – 40% de desconto com o Clube Correio

O humorista Piaba encerra neste fim de semana, em Salvador, a temporada de seu novo show comemorativo pelos 30 anos de carreira. Conhecido por seu estilo único, o artista apresenta um repertório que destaca situações inusitadas do cotidiano, mantendo a atualidade e o bom humor. Esta é a última oportunidade para conferir a temporada.

>

Local: Teatro Jorge Amado

Data: 23 de maio, às 20h

Ingressos no Sympla Assinantes com Clube Correio têm 40% de desconto