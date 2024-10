CLUBE CORREIO

Martins apresenta show 'Versões' em Salvador; ingressos têm 40% de desconto

O cantor e compositor pernambucano Martins sobe ao palco da Casa Rosa, no bairro do Rio Vermelho, no dia 26 de outubro (sábado), para apresentar o show “Versões”, onde interpreta suas músicas preferidas. A noite promete ser especial, com ingressos à venda na plataforma Sympla e desconto de 40% para assinantes com Clube Correio.