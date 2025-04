ARTIGO

100 dias de governo: uma nova Lauro de Freitas já começou a nascer

Tomamos decisões difíceis, como a suspensão de todas as festas, porque entendemos que era preciso priorizar o essencial

D Débora Regis

Publicado em 10 de abril de 2025 às 05:00

Dias atrás, recebi uma mensagem que me tocou profundamente. Era de um morador da cidade que, após circular por diversas regiões de Lauro de Freitas, disse que já sentia a diferença: vias antes completamente esburacadas agora estavam recuperadas; ruas escuras e abandonadas, hoje limpas e iluminadas; e, acima de tudo, ele sentia a presença do poder público, algo que há muito tempo havia desaparecido. >

Essa mensagem me emocionou porque, em apenas 100 dias de gestão, esse é exatamente o sentimento que queremos devolver a cada cidadão: o de pertencimento, de cuidado e de esperança. Encontramos uma cidade devastada. Salários de dezembro não pagos, dívidas milionárias com fornecedores e Previdência, Prefeitura inadimplente, obras abandonadas e serviços públicos sucateados. A antiga gestão deixou não apenas uma prefeitura quebrada, mas também uma população desacreditada.>

Mas nós arregaçamos as mangas. Não paramos um dia sequer. E, mesmo com todas as dificuldades, uma nova Lauro de Freitas já começou a nascer.>

Na educação, estamos reconstruindo as bases. Não se trata apenas de prédios escolares, mas de dignidade. Climatizamos 611 ambientes escolares, algo essencial em tempos de calor extremo, e já iniciamos a instalação em outras 77 salas. Distribuímos 3 mil novos conjuntos de mesas e cadeiras e recuperamos 446 mobiliários danificados. Todas as 81 escolas da nossa rede passaram por manutenções. Um esforço gigantesco para virar a página do abandono e proporcionar mais conforto, funcionalidade e segurança a alunos e profissionais.>

Na infraestrutura, uma das maiores marcas desses 100 dias é o avanço do programa Buraco Zero. Quando assumi, a cidade era chamada de forma pejorativa de “Buraco de Freitas”. Hoje, a realidade já é outra. A malha viária está sendo recuperada com seriedade e planejamento, melhorando a mobilidade e a segurança no trânsito. Intensificamos também os serviços de limpeza urbana e de iluminação pública, porque cuidar da cidade é também cuidar da autoestima das pessoas.>

Na saúde, temos promovido intervenções importantes para reestruturar a rede e garantir um atendimento mais digno. Sabemos da dor de quem espera por um atendimento de qualidade e estamos trabalhando para fazer com que a saúde pública avance, com melhores equipamentos e estrutura.>

Estamos também plantando as sementes do futuro. Com o investimento em tecnologia, a Prefeitura está se preparando para desburocratizar processos, aproximar o cidadão e tornar os serviços mais rápidos, acessíveis e transparentes.>

No campo do emprego e renda, criamos o programa Portas Abertas, que está garantindo oportunidades de qualificação e acesso ao mercado de trabalho para centenas de pessoas. Porque não há política pública mais transformadora do que oferecer às pessoas a chance de conquistar sua independência.>

Não foi fácil chegar até aqui. Tomamos decisões difíceis, como a suspensão de todas as festas, porque entendemos que era preciso priorizar o essencial. As festas podem esperar, mas as necessidades básicas da população não.>

Esses 100 primeiros dias foram apenas o começo. Um recomeço, na verdade. Tenho plena consciência de que há muito a fazer. Mas, ao mesmo tempo, tenho orgulho de dizer que a cidade já está respirando um novo tempo. A gestão pública só tem sentido quando ela chega onde o povo mais precisa. E é isso que estamos fazendo: reconstruindo com coragem, ouvindo as pessoas, transformando a realidade com trabalho sério.>

Eu vou honrar tudo que me comprometi com cada pessoa de Lauro de Freitas. E vamos seguir juntos, porque a cidade que a gente sonha está cada vez mais perto de se tornar realidade.>