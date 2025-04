ARTIGO

A NR-1 e os fatores de riscos psicossociais

Para apoiar as empresas a se prepararem para esta nova realidade, o Sesi realizará evento quarta-feira (30), em Salvador

M Maria Fernanda Lins

Publicado em 29 de abril de 2025 às 05:00

Quanto mais engajadas estão as empresas em manter ambientes positivos para o trabalhador, melhores são os resultados apresentados na área de Segurança e Saúde do Trabalho (SST), e o Brasil apresenta um incremento significativo dos números desta área. As boas práticas implementadas entre 2011 e 2021 geraram uma redução de 19,85% nos acidentes de trabalho no país, passando de mais de 741 mil para cerca de 594 mil em 2021, de acordo com o Observatório Nacional da Indústria. >

No mês em que se realiza a campanha Abril Verde, que tem como objetivo contribuir para a conscientização e prevenção de acidentes de trabalho, promovendo segurança e saúde do trabalhador, é importante lembrar que, no dia 26 de maio, entrou em vigor a atualização da NR-1, que passa a incluir a identificação dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. As empresas terão um ano para adequação dessa inclusão no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR).>

O novo texto da NR-1 determina que as organizações devem considerar as condições de trabalho, nos termos da NR-17 (Ergonomia), que engloba aspectos relacionados à adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho. Isto porque um fator de risco psicossocial no ambiente ou no processo de trabalho impacta negativamente na saúde física e mental do trabalhador, além de repercutir na sua produtividade e na competitividade da organização.>

A atualização da Norma Regulamentadora pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE (publicada em agosto do ano passado) se conecta com uma nova realidade, que é a constatação do aumento de registros de doenças relacionadas à saúde mental.>

Por reconhecer que o trabalho seguro e saudável é promotor da saúde, o Sesi - Serviço Social da Indústria, desenvolve programas de promoção da saúde mental que abrangem todas as esferas da vida do trabalhador. A instituição está capacitando suas equipes de SST para realizar a avaliação dos FRPRT no PGR e proporcionar conformidade legal para a indústria.>

Para apoiar as empresas a se prepararem para esta nova realidade, o Sesi realizará nesta quarta-feira (30), em Salvador, o evento “NR-1 e os Fatores de Riscos Psicossociais relacionados ao Trabalho: O que as empresas precisam saber”. No encontro, que acontece no auditório da Fieb, especialistas vão falar sobre as mudanças e esclarecer dúvidas dos participantes. Entre as convidadas do evento estão Katyana Menescal, gerente de Soluções Integradas em Saúde e Segurança do Sesi nacional, Sylvia Sousa, superintendente de Relações do Trabalho da CNI, e Maria Fernanda Faiçal, gerente de Segurança do Trabalho do Sesi Bahia.>