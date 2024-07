ALÔ ALÔ

Presidente da Itália visita comunidade franciscana durante viagem a Salvador

Sergio Mattarella esteve nesta sexta-feira (19) na comunidade franciscana de Betânia, no bairro de São Cristóvão

Publicado em 20 de julho de 2024 às 05:00

Em sua quinta e última etapa da visita ao Brasil, o presidente da Itália, Sergio Mattarella, esteve nesta sexta-feira (19) na comunidade franciscana de Betânia, no bairro de São Cristóvão, em Salvador.

O centro cuida da educação de crianças que vivem em condições de dificuldades sociais, acompanhando-as em todas as fases do seu percurso de crescimento, desde o jardim de infância até o ensino secundário.

Após o compromisso, o mandatário se reuniu com representantes da comunidade italiana em Salvador, como o embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, e o cônsul da Itália na Bahia, Andrea Garziera.

Antes de passar pela capital baiana, Mattarella esteve em Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo. Durante a semana, ele destacou que o seu país e o Brasil têm valores semelhantes e defendem posições convergentes em questões mundiais como o estado de direito e a democracia.

“Os fundamentos do diálogo são os valores que pertencem aos nossos dois povos. O amor pela liberdade, o impulso por uma sociedade justa e inclusiva, a proteção oferecida pelo estado de direito e a democracia. O Brasil é um dos maiores protagonistas do panorama das democracias mundiais”, afirmou. Esta foi a primeira visita de Estado de um presidente italiano ao Brasil em 24 anos.

Giro empresarial

Uma festa na próxima quinta-feira (25) celebra a abertura da nova concessionária Mitsubishi do Grupo Salvador Car, localizada no bairro do Rio Vermelho. “O principal objetivo do evento é divulgar a nova casa da Salvador Car, alinhando-se à estratégia de expansão da empresa”, nos disse Laurindo Lima, sócio-diretor do grupo. A loja conta com 2.800 m2.

Os desembargadores Dirley da Cunha Júnior, Aberlado Paulo e Maízia Seal Crédito: divulgação

Novos desembargadores

A juíza Maízia Seal Carvalho e o juiz Dirley da Cunha Júnior tomaram posse como desembargadores da Corte do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). Os magistrados foram empossados como titular e substituto, respectivamente, para o biênio 2024-2026. O evento aconteceu na última quinta-feira, na Sala de Sessões do Regional baiano, conduzido pelo presidente do TRE-BA, desembargador Aberlado Paulo da Matta Neto.

Excesso digital

Referência em conhecimento sobre a mente humana e gestão das emoções, Augusto Cury desembarca em Salvador com a palestra Gestão da Emoção na Era da Intoxicação Digital. O evento acontece no dia 17 de outubro, a partir das 20h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. O psiquiatra, professor e escritor abordará como o excesso digital afeta a vida das pessoas de maneira profunda e silenciosa.

Chef Peu Mesquita Crédito: divulgação

Gastronomia

O restaurante Fira, localizado no Caminho das Árvores, está oferecendo uma nova proposta para as manhãs de domingo: um brunch assinado pelo chef Peu Mesquita. “O brunch promete oferecer um domingo descontraído com comida afetiva e gostosa”, garante a sócia do local, a empresária Karine Queiroz. Custa a partir de R$ 76 (por pessoa) e começa a funcionar às 11h30.

