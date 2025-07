O MAIS BELO DOS BELOS

Ilê Aiyê sai em turnê nos EUA com sua batida ancestral

Bloco Afro mais antigo do Brasil vai invadir a terra do Tio Sam em agosto e setembro

Osmar Marrom Martins

Publicado em 14 de julho de 2025 às 15:48

Ilê AiYê Crédito: Divulgação

A partir do dia 31 de agosto até 10 de setembro os tambores do Mais Belo dos Belos irão tocar forte nos EUA, com passagem em cinco grandes cidades. O primeiro bloco afro do Brasil, que continua em atividade com muita dança, música, arte, luta social e negritude, embarca em uma turnê internacional levando seu espetáculo rítmico-musical para o mundo. E chega chegando! No dia 31 de agosto, o Ilê Aiyê será uma das atrações do renomado SummerStage Central Park, em Nova York, e, entre 1 e 10 de setembro, faz shows em Williamsburg (Virgínia), Washington (D.C.), Miami (Flórida) e Salisbury (Maryland). >

Muito mais do que um show, a apresentação do Ilê Aiyê é uma celebração da cultura afro-brasileira, que encanta pela força do canto, pela beleza da dança afro, pela percussão que emociona e por levar ao palco elementos que marcaram a luta do povo negro contra o racismo no Brasil e no mundo. >

Antes de o Ilê Aiyê desfilar pela primeira vez nas ruas do Carnaval de Salvador (Bahia), em 1974, o povo negro escondia sua beleza e sua identidade para se encaixar em padrões impostos pela sociedade. O surgimento do bloco marcou uma virada histórica, reafirmando o orgulho negro e abrindo caminhos para a valorização da cultura afro-brasileira. Desde então, o Ilê Aiyê se tornou um símbolo de resistência e inspiração, levando sua mensagem de empoderamento e ancestralidade para além das fronteiras do Brasil.>

A potência da trajetória do Ilê Aiyê invade o palco e o coração do público com elementos cênicos e passos de dança que, embalados pelo samba-afro, transformam o espetáculo em uma explosão de cores e movimentos. A história de resistência do bloco é revisitada pela plateia, que é convidada a dançar e cantar, ao mesmo tempo em que entra em contato com a performance estética e ancestral de um dos ícones mais emblemáticos da luta racial mundial.>

Em algumas cidades norte-americanas, além dos shows, serão realizados workshops e masterclasses com a Band’Aiyê, proporcionando ao público uma imersão na musicalidade e na tradição afro-brasileira.>

Depois de se apresenta no SummerStage Central Park, em Nova York, um dos festivais de música ao ar livre mais prestigiados do país o Ilê Aiyê realiza no dia 1º de setembro, workshops de percussão e dança em Williamsburg, na Virgínia, onde o show acontece no dia 2, no Glenn Close Theatre.>

Nos dias 3 e 4 de setembro, as oficinas divulgam a cultura afro em Washington, D.C., na Howard University, onde o espetáculo do bloco toma conta do palco do Howard Cramton Auditorium, no dia 5, seguindo para apresentação em Miami Beach Bandshell, no dia 6 de setembro. A parada seguinte é em Salisbury, Maryland, com workshop no dia 9 e show no dia 10 do mesmo mês, na Salisbury University.>

Programação completa:>

31/08 – Nova York (NY): Show no SummerStage Central Park>

01/09 – Williamsburg (VA): Workshops de percussão e dança>

02/09 – Williamsburg (VA): Show no Glenn Close Theatre>

03 e 04/09 – Washington, D.C.: Oficinas na Howard University>

05/09 – Washington, D.C.: Show no Howard Cramton Auditorium>

06/09 – Miami (FL): Show no Miami Beach Bandshell>

09/09 – Salisbury (MD): Workshop na Salisbury University>

10/09 – Salisbury (MD): Show na Salisbury University>