COLUNA BRUNO WENDEL

O 'Número 2' da Katiara: saiba quem está no comando com a prisão do líder

O traficante é procurado pela polícia baiana desde 2020

Bruno Wendel

Publicado em 14 de julho de 2025 às 13:00

Alan Santos, o Junior Pial, é o 'número 2' da Katiara Crédito: SSPBA

Não à toa, o rosto dele estampa uma das cartas mais altas do Baralho do Crime. Alan Santos Fonseca, o Júnior Pial ou JP, é o Às de Paus. Ele é apontado pela Polícia Civil como o 'Número 2' da Katiara. Cabe a ele fazer cumprir as ordens do líder fundador e líder da organização Adilson Souza Lima, o Roceirinho, que teve o mando de prisão cumprido no dia 08.>

Júnior Pial é procurado por tráfico de drogas em Salvador e Recôncavo. O traficante está no catálogo que reúne os bandidos mais procurados pela polícia baiana desde 2020, quando deveria retornar ao Conjunto Penal de Lauro Freitas, após saída temporária.>

Na ocasião, ele foi responsável pelos ataques a ônibus incendiados em Valéria. >