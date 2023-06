Abertura do II Fórum ESG Salvador é marcada por palestras e homenagem

Uma plateia atenta assistiu à abertura do II Fórum ESG Salvador, realizada ontem, no Porto Salvador. Os cerca de 600 convidados tiveram a oportunidade de conferir as palestras do prefeito da cidade, Bruno Reis, e do multi-instrumentista e ativista Carlinhos Brown, além da fala da biomédica Jaqueline Góes, cientista que sequenciou o genoma da covid-19, homenageada no evento.



Realizado pelo CORREIO e pelo site Alô Alô Bahia, o II Fórum ESG Salvador continua hoje, no mesmo local, durante o dia. Com inscrições encerradas, o evento pode ser acompanhado através do canal do jornal no YouTube. Confira quem participou da noite especial. Jaqueline Góes (Foto: Elias Dantas) Luiz Mendonça (Foto: Elias Dantas) Itamar Musse Neto e Itamar Musse (Foto: Elias Dantas) Giovanna Victer (Foto: Elias Dantas) Erlana Castro (Foto: Elias Dantas) Carlinhos Brown (Foto: Elias Dantas) Bruno Reis (Foto: Elias Dantas) Isaac Edington (Foto: Elias Dantas) ACM Júnior (Foto: Elias Dantas)