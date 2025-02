ACM Neto revela quais são seus lugares preferidos no verão da cidade

ALÔ ALÔ

Vice-presidente do União Brasil, ACM Neto não esconde de ninguém o amor que possui pela capital baiana, cidade onde foi prefeito por oito anos, entre 2013 e 2020. No domingo, ele prestigiou o Furdunço, na Barra, e falou sobre o carnaval de Salvador. “De repente, o carnaval vem com Fuzuê, no sábado, e Furdunço, no domingo. E segue como o maior evento do Brasil. Pode ter gente querendo copiar, imitar e com dor de cotovelo, querendo chegar perto da gente, mas não consegue. Porque esse é o maior carnaval do Brasil e do mundo”, declarou. Na ocasião, em entrevista ao Alô Alô Bahia, ACM Neto destacou quais são seus lugares preferidos no verão da cidade. Vale conferir!>

Restaurante imperdível: Filé do Juarez, do Juarez Restaurante>

Onde assistir o pôr do sol: Ponta do Humaitá>

Uma igreja: Santo Antônio da Barra. Sou devoto e sempre busquei minha paz lá>

Bairro mais bonito de Salvador: Santo Antônio Além do Carmo. Reúne história, energia que emana das pessoas e uma fotografia única.>

Uma memória afetiva na cidade: Tudo mudou muito, mas eu ia com minha avó materna, Marisa, caminhar na orla da Barra. Hoje, com muita alegria, faço isso sempre que tenho condições, aos domingos.>

Onde passar um domingo de verão: Na Cidade Baixa, na Pedra Furada. Passaria a tarde tomando uma cerveja e vendo a Baía de Todos-os-Santos.>

Melhor praia/banho de mar: Em São Tomé de Paripe.>

Acarajé preferido: Qualquer um que tenha um bom vatapá e camarão seco na medida.>

Dica para quem nunca curtiu o verão de Salvador: A melhor coisa é vir a Salvador sem agenda. Você vem pra cá, sente a nossa energia, convive com a nossa gente e se apaixona pela cidade.>

O Alô Alô Bahia terá uma redação pela primeira vez no circuito Barra-Ondina, no Carnaval de Salvador. O espaço funcionará de quinta (27) a terça-feira (4) para que a equipe do site possa gravar e produzir conteúdos especiais, voltados para a cobertura completa da famosa festa de rua. Serão mais de 30 profissionais, entre repórteres, fotógrafos, jornalistas e cinegrafistas. Além disso, haverá uma outra base, no circuito do centro da cidade, para entrevistas maiores. Todo o conteúdo será disponibilizado em tempo real no aloalobahia.com e nas multiplataformas do portal.>

Com o tema Brasilidade, o Tira Chapéu, na Rua Chile, Centro Histórico de Salvador, recebeu, anteontem, um baile pré-carnavalesco. A noite – promovida por Andrea Velame - reuniu atrações como Alexandre Peixe, Jau e ainda contou com a participação de Margareth Menezes. A gastronomia ficou por conta do buffet Dedo de Moça e a ambientação levou assinatura de Fernanda Brinço, que explorou o artesanato brasileiro na cenografia distribuída pelo palacete.>

