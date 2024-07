ALÔ ALÔ

Advogado baiano se casa com decorador em grande festa no Rio de Janeiro

Matheus Fernandes e Daniel Sendas vão morar em São Paulo

Alô Alô Bahia

Publicado em 24 de julho de 2024 às 05:00

Matheus Fernandes e Daniel Sendas Crédito: Rodrigo Sack

O advogado baiano Matheus Fernandes, nascido e criado em Salvador, se casou neste fim de semana com o decorador de eventos Daniel Sendas em uma das festas mais bonitas dos últimos tempos. A celebração aconteceu no Alto da Boa Vista (Rio de Janeiro), na casa da família de Arthur Sendas e reuniu cerca de 700 convidados.

Os noivos se conheceram em setembro de 2020, auge da covid, quando Sendas estava morando nos Estados Unidos, mas veio passar a pandemia no Brasil. A festa durou mais de 12 horas, com vários shows, incluindo Tatau, do Araketu. Na segunda, eles seguiram para lua de mel em Bora Bora, na Polinésia Francesa.

Matheus é filho de Suzana e Dilson Fernandes e Daniel é herdeiro de Jeanette e Arthur Sendas Filho. Eles moram em São Paulo, mas vão vir a Salvador a cada quatro meses para visitar a família.

Mariana Barreto de Magalhães e ACM Neto Crédito: Elias Dantas

Chegada celebrada

Nasceu anteontem, em Salvador, o filho do ex-prefeito da capital baiana e presidente da Fundação Índigo, ACM Neto, com a administradora de empresas Mariana Barreto de Magalhães. Pai de Marcela e Livia, ACM Neto agora tem um menino que se chama Antonio Carlos Barreto de Magalhães. O nome do bebê foi escolhido em homenagem ao próprio pai, ao avô (ACM Júnior) e ao bisavô (ACM).

Presença confirmada

A publicitária Potyra Lavror foi confirmada no Brazilian Week, festival de cultura brasileira que será realizado na Universidade da Columbia, em Nova Iorque, entre os dias 12 e 15 de setembro.

O evento é a maior plataforma privada de promoção do Brasil no exterior. Ela participará da conversa O Som do Brasil no Mundo, ao lado de David Wilson e Marcel Klein.

Patricia e Gisele Bundchen Crédito: reprodução

Carinho pela Bahia

Gisele Bundchen celebrou 44 anos, sábado, ao lado da irmã gêmea Patrícia Bundchen. Elas comemoraram na Praia de Algodões, localizada na Península do Maraú. Em 2021, Gisele esteve em Arraial D`Ajuda para fotografar uma campanha publicitária. O seu retorno, agora, evidencia o carinho que possui pela Bahia e principalmente por regiões onde a maioria dos moradores vive em conexão extrema com a natureza.

Rótulos premiados

Três rótulos da vinícola Uvva, em Mucugê, na Chapada Diamantina, ganharam medalha de ouro na 12º edição do Brazil Wine Challenge, promovido pela Associação Brasileira de Enologia (ABE), na última semana, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. No evento, que reuniu 1.037 amostras de 14 países, os vinhos Cordel 2020, Microlote Chardonnay 2022 e Microlote Syrah 2021 foram agraciados com o prêmio, após passarem por avaliação de um júri de 85 especialistas de sete nacionalidades. Ao todo, o concurso, considerado um dos mais importantes da América do Sul, conferiu 322 medalhas, sendo 26 Gran Ouro (2,5%) e 296 Ouro (28%).

Evento de lançamento

A Land School reunirá 150 convidados, na próxima quarta-feira (31), para celebrar o lançamento da segunda unidade em Salvador. Extensão da Gurilândia Schools, a escola será a quarta do Inspired Education Group na cidade e trará especialmente para o evento, no restaurante Amado, o ex-judoca e medalhista olímpico Flávio Canto. Na oportunidade, o CEDO do Inspired Education no Brasil, Paulo Moraes, apresentará o novo head da escola, David Figueroa-Ortiz. A Land Scool Pituba ocupa 18 mil m2 de área e terá 1.200 alunos. Foram investidos mais de R$ 100 milhões no projeto.

Reabertura