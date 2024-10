Alô Alô

Alô Alô Bahia celebra 15 anos com show histórico de Gilberto Gil em Salvador

Cantor e compositor de 82 anos apresentará o show ‘Sucessos’ diante dos cerca de 1.000 convidados do evento comemorativo

Gil, sílaba que voa na boca da gente para depois sumir num instante. Sílaba que, no imaginário da nossa cultura, por outro lado, se estende, se prolonga, permanece. Sílaba que se multiplica e que, pela música, se transforma em verso.

Com os versos desta poesia, o Alô Alô Bahia anuncia Gilberto Gil como atração do evento mais memorável da trajetória do portal até hoje: sua festa de 15 anos. A noite de celebração – apenas para convidados - será realizada em 29 de novembro, na Casa Pia de São Joaquim, em Salvador.