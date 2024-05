ALÔ ALÔ

Antigo Bahia Othon Palace receberá mostra de decoração ainda em 2024

CasaCor Bahia acontecerá no segundo semestre de 2024

Publicado em 1 de maio de 2024 às 06:00

CasaCor Bahia 2024 será realizada no antigo Bahia Othon Palace Crédito: Fernando Antonio / @fernandoantoniofotos

A CasaCor Bahia acontecerá no segundo semestre de 2024 e ocupará o antigo Bahia Othon Palace, empreendimento hoteleiro inaugurado em 1975 e que, por mais de 40 anos, fez parte do cotidiano da capital baiana. Dois eventos nesta semana marcaram o lançamento da programação da edição deste ano antes da sua abertura oficial. Na segunda-feira, Pedro Ariel Santana ministrou palestra e conduziu os convidados em uma imersão de tendências e inovações. Já ontem, a franqueada da mostra, a empresária Magali Santana, promoveu o Open House no prédio que abrigará o evento. O masterplan (linhas mestras) será assinado por Nildo José.

“Elegemos este local não só pela sua beleza e significado histórico, mas pela sua incrível capacidade de representar a vibração e a identidade do nosso estado. O masterplan deste ano é uma celebração da nossa cultura; ele honra a diversidade baiana e a traz para o centro do palco da CasaCor”, nos disse Magali. “A intenção é ir além da arquitetura, envolvendo os visitantes numa experiência ampla que homenageia e valoriza a riqueza da cultura baiana, tornando a Casacor Bahia um novo bolsão de ativação cultural de Salvador”, finalizou.

Bahia Vinho Show Crédito: divulgação

Encontro marcado

O Bahia Vinho Show, consolidado como o maior e mais diversificado evento de vinhos do Nordeste, vai iniciar a sua 10ª edição nesta sexta-feira (03), no Hotel Vila Galé Salvador, em Ondina. Os apreciadores poderão degustar e adquirir vinhos com preço de distribuidor na feira que, neste ano, terá mais de 150 rótulos disponíveis. A prática da harmonização também está garantida com o acesso a mesas de queijos e pães. Nesta edição, serão mais dez expositores entre importadores, distribuidores e produtores que guardam a certeza de que sabores autênticos da Bahia e do mundo estarão presentes. O evento também será realizado no sábado (04) e os ingressos podem ser adquiridos através do site Ticketmax.

Igreja de São Francisco Crédito: divulgação

À luz de velas

Após algumas apresentações em Salvador no ano passado, o concerto à luz de velas Candlelight volta para a capital baiana, agora em novo local: a Igreja e Convento de São Francisco, no Pelourinho. Pelo menos seis apresentações estão previstas para acontecer no novo espaço. Os ingressos do espetáculo, realizado em um ambiente cercado por milhares de velas sem chamas, já estão sendo vendidos. Os preços vão de R$ 45 a R$ 220. As primeiras apresentações do Quarteto de Cordas Monte Cristo confirmadas na famosa “igreja de ouro” de Salvador serão do concerto “Coldplay x Imagine Dragons”, que terá sessões às 17h e às 19h do dia 12 de maio, um domingo. Em seguida, no dia 19 de maio, o grupo vai apresentar “Trilhas Sonoras Mágicas”, às 17h. No mesmo dia, às 19h, vão apresentar o espetáculo “Mozart, o Réquiem e Outras Obras”. No dia 16 de junho serão apresentados dois concertos: “Os Clássicos do Rock “, às 17h; e “Especial Dia dos Namorados”, às 19h.

The Latvian Crédito: divulgação

Expansão no modo turbo

O The Latvian vai expandir sua operação para trazer ainda mais novidades ao público que frequenta a Bahia Marina. Com o crescimento do clube de associados, o grupo ampliará seu salão para o espaço do restaurante MacelleriavQuitéria, que passará por um retrofit para ser integrado à estrutura original do The Latvian. Junto com a expansão, o grupo vai apresentar algumas novidades, como um novo espaço dedicado à gastronomia focada nos sabores contemporâneos. “Faremos um retrofit no atual espaço onde está o restaurante Macelleria Quitéria, que será ampliado pelo Grupo The Latvian para trazer uma experiência ainda melhor”, comenta Gustavo Lessa, sócio proprietário do lounge.

André Fraga Crédito: divulgação

Avanço da cannabis medicinal

Um remédio com o potencial de salvar vidas, mas que ainda é caro e alvo de preconceito. É para enfrentar essa realidade em Salvador que a cidade vai receber o I Fórum Soteropolitano de Cannabis Medicinal. O evento, organizado por André Fraga, vai ocorrer no dia 6 de maio, às 9h, no anfiteatro do Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes) da Universidade Federal da Bahia (Ufba). As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas no link bit.ly/forumcannabis-ssa.

Giro social

*Luiz Mendonça comemora aniversário, sábado, com almoço para amigos e familiares. O cenário não poderia ser melhor: o apartamento do empresário, com super vista para a Baía de Todos-Os-Santos. Projetado por David Bastos, é um dos mais bonitos da cidade.

*Head de Inovação do Alô Alô Bahia, João Victor Moraes celebra aniversário hoje com viagem a Trancoso, no sul do Estado. Hospedado na Estrela D´Água, receberá amigos para sunset na famosa pousada da família Gavioli. No sábado, festejará na Casa Alma, com buffet assinado por Morena Leite.

*Paulo Darzé recebeu ontem, na galeria da Vitória, para lançamento de duas novas exposições: “Relevos e Pinturas”, de Hildebrando de Castro e “Desfrutar do tambor”, de Guilherme Almeida. As duas mostras seguirão em cartaz até junho.