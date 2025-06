COLUNA BRUNO WENDEL

Guerra antiga: inocentes no fogo cruzado entre duas facções

Final de linha do Jardim Santo Inácio é o local dos conflitos

Entre as rajadas de fuzil que cortam com frequência o céu de uma ponta a outra, estão os moradores da Praça Santo Inácio. Impotentes, eles estão no centro de uma guerra antiga. É no final de linha do jardim Santo Inácio que acontecem os embates entre o Bonde do Maluco (BDM), facção local, e o Comando Vermelho (CV), rival do bairro vizinho da Mata Escura. >