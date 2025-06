COLUNA BRUNO WENDEL

Decapitados pelo tráfico no Recôncavo, inocentes no fogo cruzado e tentativa de linchamento

Bruno Wendel

Publicado em 23 de junho de 2025 às 05:00

O terror marca a expansão da extrema violência no Recôncavo>

Três corpos esquartejados em apenas quatro dias abalaram a rotina de moradores de duas cidades do Recôncavo baiano. Não bastasse o crime, a barbárie foi exposta em vias públicas, o que entende como um recado aos desafetos. >

Na quarta-feira (18), um homem, identificado como Osvaldo, foi decapitado e o restante do corpo (pernas, braças e o órgão genital) foi deixado em pontos distantes no distrito de Najé, zona rural de Maragojipe. Já no dia 14, os corpos de dois moradores foram jogados no riacho do Caquende, enquanto as cabeças foram largadas numa praça, na cidade de Cachoeira.>

Esses casos refletem um fenômeno antes visto com essa frequência somente em Salvador: a demonstração da extra violência como ferramenta de expansão do crime organizado. >

Inocentes no fogo cruzado entre duas facções >

Entre as rajadas de fuzil que cortam com frequência o céu de uma ponta a outra, estão os moradores da Praça Santo Inácio. Impotentes, eles estão no centro de uma guerra antiga. É no final de linha do jardim Santo Inácio que acontecem os embates entre o Bonde do Maluco (BDM), facção local, e o Comando Vermelho (CV), rival do bairro vizinho da Mata Escura.>

Na madrugada de terça (17), o confronto durou até o amanhecer. A rotina foi retomada com a Polícia Militar, que teria sido acionada no início da troca de tiros. Nesse conflito, as pessoas estavam recolhidas, mas se fosse durante o dia? >

Provavelmente teríamos a repetição da tragédia do dia 18 de abril deste ano, quando o estudante da Ufba Thauan Santos, de 24 anos, morreu após traficantes descerem de um carro e atirarem contra inocentes. >

Homem teria fugido de linchamento>

O corpo de um homem, um morador de rua, encontrado boiando no Porto da Barra neste domingo (22), pode ter sido alvo de uma tentativa de linchamento. Isso porque testemunhas o viram correr para dentro d’água, quando era perseguido por um grupo, na manhã do mesmo dia. >

Populares contam que o cadáver apresentava um corte na cabeça, que teria sido em decorrência da agressão. Ainda segundo eles, o motivo do ataque seria o fato de a vítima ter estuprado outro morador de rua, com quem bebia na madrugada. >

