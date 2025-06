FURTO

Ladrão invade paróquia em Salvador e arromba cofre com doações; veja fotos

Padre pede ajuda de fiéis para pagar contas da igreja

Esther Morais

Publicado em 16 de junho de 2025 às 11:48

Igreja foi arrombada na madrugada Crédito: Reprodução

A Paróquia Senhor Bom Jesus dos Milagres, no bairro de Matatu de Brotas, em Salvador, foi furtada mais uma vez, em menos de seis meses. Um homem invadiu a igreja na madrugada desta segunda-feira (16), arrombou o cofre e levou as doações que tinham no local. Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito já dentro do templo religioso. O crime ocorreu por volta de 00h. >

"Sinto no coração uma tristeza imensa por essa situação que abala não só a nossa paróquia, mas também a fé e a esperança de todos nós", lamentou o padre Valson Sandes, responsável pela paróquia. Segundo ele, não há dimensão exata dos valores no cofre, mas as missas estavam cheias durante o Dia de Santo Antônio e uma missa comum costuma arrecadar cerca de R$ 600.>

A igreja ainda pediu doações para pagar os prejuízos e o ordinário mensal da paróquia. A ajuda pode ser enviada por meio da Chave Pix 71988050783 ou no CNPJ 15.257.983.0010/04. >

"Agora, mais do que nunca, precisamos nos unir. Que ações podemos tomar juntos para proteger nosso espaço sagrado e fortalecer nossa comunidade contra esses ataques? Quero ouvir suas ideias e sugestões para enfrentarmos esse momento difícil com coragem e fé", acrescentou o líder religioso. A liderança ainda não prestou queixa do caso. >

Igreja também foi furtada em dezembro

A Paróquia Senhor Bom Jesus dos Milagres também foi surpreendida com uma invasão e roubo de dinheiro, eletrodomésticos e alimentos na sede da instituição em dezembro. Em imagens divulgadas, um homem aparece carregando uma sacola que parece cheia de produtos alimentares. Móveis e objetos também foram destruídos na ação criminosa.>

O roubo foi registrado na madrugada do último domingo (29). Era por volta de 01h15 quando o padre Valson Sandes recebeu a ligação dos paroquianos informando sobre a invasão à Paróquia. >

"Tudo indica que entraram e saíram pelas janelas, modelo basculante lateral, pois as marcas dos pés são evidencias e não tivemos nenhuma porta arrombada", explica o líder.>