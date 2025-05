BOLADA

Criminosos invadem imóvel e furtam R$ 100 mil de casa lotérica na Bahia

Suspeitos abriram buraco na parede para entrar no local

Suspeitos fizeram um buraco na parede de um imóvel em construção para invadir uma casa lotérica vizinha e furtar R$ 100 mil no local. O crime ocorreu em Barra do Choça, no sudoeste da Bahia, na madrugada de domingo (4), e nenhum suspeito foi preso. >