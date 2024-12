CRIME

Paróquia em Matatu de Brotas é invadida e roubada

Cofres foram arrombados e alimentos, utilizados nas ações sociais, roubados

A comunidade das imediações da Paróquia Senhor Bom Jesus dos Milagres, em Salvador, foi surpreendida com uma invasão e roubo de dinheiro, eletrodomésticos e alimentos na sede da instituição. Em imagens divulgadas, um homem aparece carregando uma sacola que parece cheia de produtos alimentares. Móveis e objetos também foram destruídos na ação criminosa.

A igreja está localizada no bairro de Matatu de Brotas. O roubo foi registrado na madrugada do último domingo (29). Era por volta de 01h15 quando o padre Valson Sandes recebeu a ligação dos paroquianos informando sobre a invasão à Paróquia.

"Tudo indica que entraram e saíram pelas janelas, modelo basculante lateral, pois as marcas dos pés são evidencias e não tivemos nenhuma porta arrombada", explica o líder.

De acordo com o pároco, foi registrada a ocorrência na delegacia virtual. O CORREIO entrou em contato com a Polícia Civil em busca de informações e atualizações sobre o caso, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

"De tudo, nos preocupa os valores e os alimentos levados, pois temos as contas ordinárias a pagar e também a assistência social que realizamos e que estes alimentos nos fará muita falta", lamenta o padre, que afirma ainda não ter conseguido dimensionar a quantia exata de dinheiro roubada.

Para continuar com as atividades de ação social, a Paróquia está recebendo doações em dinheiro, por meio do pix (71) 99975-8375, que vai direto para a conta da instituição, e em alimentos, que podem ser doados diretamente na sede, principalmente nos dias de missa, todo domingo, às 7h e 17h; aos sábados, às 17h; e durante a semana, nas terças e quintas, às 18h.