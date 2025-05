CRIME

Homem é preso por furtar remédios para emagrecer em farmácias de Salvador

Suspeito foi encontrado com drogas enquanto conduzia uma moto sem placa

Ele foi encontrado com drogas enquanto conduzia uma moto sem placa no bairro da Pituba no início da tarde de sábado (10). A ocorrência foi conduzida por policiais do Batalhão de Polícia de Pronto Emprego Operacional (BPeo). >