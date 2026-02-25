Bar e restaurante em laje de Salvador é destaque nacional após programa de empreendedorismo da TV Globo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 05:00
O A Laje Bar & Restaurante, no bairro de Stella Maris, em Salvador, ganhou destaque nacional ao aparecer, no início do mês, no programa Pequenas Empresas & Grandes Negócios, da TV Globo. Criado por pai e filho, Charles e Pedro Batalha, o empreendimento aposta na valorização da cultura baiana desde março de 2023. Localizado literalmente em uma laje, o espaço combina gastronomia, cultura e entretenimento, com painéis grafitados de ícones da cidade, como o Elevador Lacerda, o Pelourinho e o Farol da Barra, e objetos que remetem à memória afetiva de Salvador.
“Acreditamos que esse reconhecimento vem, sobretudo, do nosso diferencial: não somos um bar tradicional, mas um espaço que carrega um forte valor cultural, que respeita e valoriza as tradições baianas e soteropolitanas. Esse propósito, que sempre esteve presente desde o início, é o que torna esse momento ainda mais especial”, disse Pedro, em entrevista ao Alô Alô Bahia.
O cardápio foca em frutos do mar e ingredientes típicos da culinária baiana, com destaque para a moqueca de camarão, o camarão no abacaxi e o queijo coalho com costela suína ao molho barbecue, além de uma carta variada de drinks. Com capacidade para mais de 150 pessoas em cerca de 250 m², o bar oferece música ao vivo diariamente, incluindo samba, MPB, axé, pop rock e projetos autorais, além de eventos como noites de humor e karaokê. A casa funciona de segunda a sábado, das 12h à meia-noite, e aos domingos, das 12h às 21h.
Modo de vida
A edição de fevereiro da Casa Vogue destaca a residência Oka, em Itacaré, projetada pelo escritório UDesign. A casa se integra à Mata Atlântica, com vista para o Rio de Contas, farol, Orla dos Pescadores e praias, preservando privacidade e contato com a natureza. Construída para um casal sueco no Barracuda Hotel & Villas, o projeto levou 15 anos para ser concluído, incluindo oito anos para licenças ambientais, e segue princípios de sustentabilidade, valorização da mão de obra local e respeito à cultura baiana. Oka combina conforto e privacidade sem perder a conexão com a paisagem natural e o estilo de vida praiano de Itacaré.
Cores no Candeal
Mais de 150 casas do bairro do Candeal, em Salvador, ganharam novas cores após participarem de uma ação especial promovida pela Suvinil. A iniciativa contou com a colaboração do arquiteto João Gabriel. Durante três meses, ele desenvolveu uma paleta de 14 cores inéditas, pensada para dialogar com a energia do bairro, conhecido como berço de Carlinhos Brown e da Timbalada. O projeto foi construído em diálogo com os moradores, buscando traduzir a cultura, a memória e a coletividade do Candeal. Natural de Jequié, João comanda o escritório JG+ Arquitetos, sediado em Vitória da Conquista. Com mais de 130 projetos no portfólio, ele já foi eleito um dos nomes mais influentes do país pela Casa Vogue e integrou a lista Forbes Under 30 no ano passado.
De Pirajá para o mundo
A modelo Iasmin Reis, nascida em Pirajá, Salvador, estampa a nova campanha da Dolce & Gabbana, exibida na Times Square, Nova York. Radicada na cidade, Iasmin vive intensa temporada de fashion weeks, tendo desfilado para Ralph Lauren e Carolina Herrera. Aatualmente, se prepara para eventos em Paris. Com carreira internacional consolidada, a modelo também já desfilou para Chanel, participou do Afro Fashion Day e estrelou campanhas de marcas brasileiras como Farm, Hering, Animale e Arezzo, além de editoriais na Vogue e Elle Brasil.
Disputa bilionária
A série O Testamento – O Segredo de Anita Harley estreou, anteontem, no Globoplay e retrata a batalha judicial em torno de Anita Harley, herdeira do império das Casas Pernambucanas, em coma desde 2016 após um AVC. Com cinco anos de investigação jornalística, o documentário mostra a disputa pelo controle da empresa e pela herança, envolvendo Sônia Soares (Suzuki), considerada companheira de Anita por 36 anos, e Cristine Rodrigues, que também reivindica vínculo afetivo. A produção aborda ainda o reconhecimento de Artur Miceli, filho de Sônia, como herdeiro socioafetivo. A série, que mistura reconstruções em estúdio com tom próximo à ficção, reflete sobre a vulnerabilidade de quem não pode se defender, ao mesmo tempo em que expõe os conflitos envolvendo dinheiro, poder e influência no império Pernambucanas.
Concerto da OSBA
O cantor Caetano Veloso acompanhou neste domingo (22), na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, a apresentação do filho Zeca Veloso no Baile Concerto – A Saideira, promovido pela Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba). Zeca interpretou Salvador, faixa de seu álbum Boas Novas. Na plateia, Caetano se emocionou ao ouvir a Osba tocar We Are the World of Carnaval, composição do publicitário baiano Nizan Guanaes, e comentou: “Uma coisa linda que não existe igual em nenhum outro lugar do mundo”.
Salvador Gastronomia
Entre os dias 5 e 8 de março, o Centro Histórico de Salvador recebe a primeira edição do Salvador Gastronomia, das 15h às 21h, com entrada gratuita. A feira a céu aberto ocupará a Praça Tomé de Souza, Rua Chile e entorno do Palacete Tirachapéu, unindo culinária autoral e música ao vivo. Os participantes confirmados incluem Taste of Transitions, Casarìa, Pala7, Preta, Di Janela, Carvão, Gelato Luce, Divino Pãozito e Manga Mar, oferecendo pratos práticos para consumo ao ar livre.