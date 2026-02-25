ALÔ ALÔ

Bar e restaurante em laje de Salvador é destaque nacional após programa de empreendedorismo da TV Globo

bbb

Alô Alô Bahia

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 05:00

Charles e Pedro Batalha comandam o A Laje Bar Crédito: divulgação

O A Laje Bar & Restaurante, no bairro de Stella Maris, em Salvador, ganhou destaque nacional ao aparecer, no início do mês, no programa Pequenas Empresas & Grandes Negócios, da TV Globo. Criado por pai e filho, Charles e Pedro Batalha, o empreendimento aposta na valorização da cultura baiana desde março de 2023. Localizado literalmente em uma laje, o espaço combina gastronomia, cultura e entretenimento, com painéis grafitados de ícones da cidade, como o Elevador Lacerda, o Pelourinho e o Farol da Barra, e objetos que remetem à memória afetiva de Salvador.

“Acreditamos que esse reconhecimento vem, sobretudo, do nosso diferencial: não somos um bar tradicional, mas um espaço que carrega um forte valor cultural, que respeita e valoriza as tradições baianas e soteropolitanas. Esse propósito, que sempre esteve presente desde o início, é o que torna esse momento ainda mais especial”, disse Pedro, em entrevista ao Alô Alô Bahia.

O cardápio foca em frutos do mar e ingredientes típicos da culinária baiana, com destaque para a moqueca de camarão, o camarão no abacaxi e o queijo coalho com costela suína ao molho barbecue, além de uma carta variada de drinks. Com capacidade para mais de 150 pessoas em cerca de 250 m², o bar oferece música ao vivo diariamente, incluindo samba, MPB, axé, pop rock e projetos autorais, além de eventos como noites de humor e karaokê. A casa funciona de segunda a sábado, das 12h à meia-noite, e aos domingos, das 12h às 21h.

Modo de vida

A edição de fevereiro da Casa Vogue destaca a residência Oka, em Itacaré, projetada pelo escritório UDesign. A casa se integra à Mata Atlântica, com vista para o Rio de Contas, farol, Orla dos Pescadores e praias, preservando privacidade e contato com a natureza. Construída para um casal sueco no Barracuda Hotel & Villas, o projeto levou 15 anos para ser concluído, incluindo oito anos para licenças ambientais, e segue princípios de sustentabilidade, valorização da mão de obra local e respeito à cultura baiana. Oka combina conforto e privacidade sem perder a conexão com a paisagem natural e o estilo de vida praiano de Itacaré.

João Gabriel Crédito: divulgação

Cores no Candeal

Mais de 150 casas do bairro do Candeal, em Salvador, ganharam novas cores após participarem de uma ação especial promovida pela Suvinil. A iniciativa contou com a colaboração do arquiteto João Gabriel. Durante três meses, ele desenvolveu uma paleta de 14 cores inéditas, pensada para dialogar com a energia do bairro, conhecido como berço de Carlinhos Brown e da Timbalada. O projeto foi construído em diálogo com os moradores, buscando traduzir a cultura, a memória e a coletividade do Candeal. Natural de Jequié, João comanda o escritório JG+ Arquitetos, sediado em Vitória da Conquista. Com mais de 130 projetos no portfólio, ele já foi eleito um dos nomes mais influentes do país pela Casa Vogue e integrou a lista Forbes Under 30 no ano passado.

Iasmin Reis Crédito: divulgação

De Pirajá para o mundo

A modelo Iasmin Reis, nascida em Pirajá, Salvador, estampa a nova campanha da Dolce & Gabbana, exibida na Times Square, Nova York. Radicada na cidade, Iasmin vive intensa temporada de fashion weeks, tendo desfilado para Ralph Lauren e Carolina Herrera. Aatualmente, se prepara para eventos em Paris. Com carreira internacional consolidada, a modelo também já desfilou para Chanel, participou do Afro Fashion Day e estrelou campanhas de marcas brasileiras como Farm, Hering, Animale e Arezzo, além de editoriais na Vogue e Elle Brasil.

Disputa bilionária



A série O Testamento – O Segredo de Anita Harley estreou, anteontem, no Globoplay e retrata a batalha judicial em torno de Anita Harley, herdeira do império das Casas Pernambucanas, em coma desde 2016 após um AVC. Com cinco anos de investigação jornalística, o documentário mostra a disputa pelo controle da empresa e pela herança, envolvendo Sônia Soares (Suzuki), considerada companheira de Anita por 36 anos, e Cristine Rodrigues, que também reivindica vínculo afetivo. A produção aborda ainda o reconhecimento de Artur Miceli, filho de Sônia, como herdeiro socioafetivo. A série, que mistura reconstruções em estúdio com tom próximo à ficção, reflete sobre a vulnerabilidade de quem não pode se defender, ao mesmo tempo em que expõe os conflitos envolvendo dinheiro, poder e influência no império Pernambucanas.

Caetano e Paula Lavigne Crédito: divulgação

Concerto da OSBA

O cantor Caetano Veloso acompanhou neste domingo (22), na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, a apresentação do filho Zeca Veloso no Baile Concerto – A Saideira, promovido pela Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba). Zeca interpretou Salvador, faixa de seu álbum Boas Novas. Na plateia, Caetano se emocionou ao ouvir a Osba tocar We Are the World of Carnaval, composição do publicitário baiano Nizan Guanaes, e comentou: “Uma coisa linda que não existe igual em nenhum outro lugar do mundo”.

Salvador Gastronomia