ALÔ ALÔ

Camarote Salvador inicia edição de 25 anos com cenografia em homenagem à capital baiana

Considerada uma das maiores festas privadas de Carnaval no Brasil, o Camarote Salvador preparou uma edição especial para comemorar os seus 25 anos no circuito Barra-Ondina. Neste ano, o evento apresenta arquitetura contemporânea aliada a elementos teatrais que expressam a arte local em homenagem à capital baiana. A abertura, quinta-feira, reuniu famosos como Maya Massafera, João Silva, John Drops, Rodrigo Simas, Camila Queiroz e Mari Gonzalez (anfitriã pelo segundo ano consecutivo do camarote). >