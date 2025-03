ALÔ ALÔ

Casa Pia lança espaço cultural com visitação guiada e mostra permanente

Baianos e turistas poderão ver parte do acervo da Casa Pia, além de uma mostra instalada no Salão Dom João VI com artistas da Paulo Darzé Galeria

Alô Alô Bahia

Publicado em 22 de março de 2025 às 05:00

Casa Pia de São joaqim Crédito: divulgação

A Casa Pia de São Joaquim, localizada na Calçada, Centro Histórico de Salvador, acaba de abrir espaço cultural com visitação guiada, objetos de mais de 200 anos e exposição permanente. A entrada no local é gratuita e as visitas são feitas com agendamento prévio através do telefone (71) 99669-2876. >

O local promove ações sociais e de acolhimento a crianças há 225 anos. Na edificação, que foi tombada pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) em 1938, baianos e turistas poderão ver de perto uma parte do acervo da Casa Pia, além de uma mostra instalada no Salão Dom João VI, com obras de artistas representados pela Paulo Darzé Galeria, como J.Cunha, Anderson AC, Frans Krajcberg e Cristina Sá. A instituição de educação infantil atende hoje a 200 crianças, de 2 a 5 anos, de maneira integral e gratuita.>

Rua Chile ganha bar em lobby de hotel>

Na quarta-feira, o Fera Palace Hotel inaugurou seu bar no lobby, celebrando os 10 anos do Grupo Fera na Bahia. O local valoriza drinks clássicos e criações autorais, inspiradas na cultura local, com a proposta de contar histórias por meio dos sabores. A carta de drinks foi criada pelo mixologista Alex Mesquita, em parceria com Isadora Fornari, e o espaço terá jazz ao vivo quinzenalmente, além de um menu de snacks elaborado por Fabrício Lemos. Nesses 10 anos, o Grupo Fera se tornou um dos principais agentes de revitalização do Centro Histórico. Com investimentos que superam R$ 150 milhões e a aquisição de 12 imóveis, o grupo contribuiu para o resgate patrimonial e cultural da cidade. Entre os projetos estão o Fera Palace Hotel, o Premium Park e parcerias como o Palacete Tira-Chapéu.>

Margarette Setenta Crédito: Elias Dantas

Reconhecimento profissional>

Na última quinta, a arquiteta Margarette Setenta foi homenageada em um evento especial no novo bistrô Casa Tua, localizado no Caminho das Árvores, em reconhecimento à sua trajetória profissional. Com mais de duas décadas de atuação, ela já assinou cerca de 200 projetos. Formada pela Universidade Federal da Bahia, a arquiteta itabunense iniciou sua carreira na Prefeitura de Salvador. Após essa experiência, decidiu abrir seu próprio escritório e consolidou-se como uma das profissionais mais atuantes do estado. Durante a pandemia, enfrentou perdas profundas, com o falecimento de seu marido, Aloisio Vaz Lacerda Filho, e de sua mãe, Margarida Maria, vítimas da covid-19. “Transformei a dor em trabalho, em doação, em gratidão, em caridade”, afirmou. A homenagem, que marca o Mês da Mulher, foi prestada pelas lojas Casa Tua, Itro Design, Todeschini, Artenele, Tríade, Ogunja, Ventana e Agape Automação.>

Mostra imersiva>

A exposição imersiva Van Gogh & Impressionistas estreou, quinta-feira, no Shopping Barra, em Salvador. Um evento para convidados, realizado na quarta, apresentou a experiência que já percorreu as cinco regiões do Brasil e encantou mais de 800 mil visitantes no país. Com ingressos esgotados para essa primeira semana, a exposição utiliza super projeções em 360º, cobrindo paredes e chão. Durante a visita, o público pode explorar as cores vibrantes e os traços incomparáveis de Van Gogh – como nas obras Noite Estrelada e Os Girassóis – e de outros impressionistas e pós-impressionistas que revolucionaram as artes no final do século XIX.>

Ssafira Crédito: @balbino.x

Conquista inédita>

Por seis anos, Grécia Catarina foi a única bailarina negra do Balé da Cidade de São Paulo, corpo artístico do Theatro Municipal. Não à toa, sua chegada à companhia se deu durante a gestão de Ismael Ivo, primeiro diretor negro da história do grupo, falecido em 2021. Agora, ela estará acompanhada de outras quatro bailarinas, incluindo a baiana Safira Santana Sacramento, de 25 anos, aprovada no primeiro edital de seleção exclusivo para bailarinas negras e indígenas. Nascida no bairro do Acupe de Brotas, em Salvador, a jovem foi selecionada entre pelo menos 100 candidatas de diferentes regiões do Brasil e de países como França, Bélgica e Estados Unidos.>

Luciana Rique Crédito: divulgação

Estreia>

A artista Luciana Rique abriu, no dia 13 de março, a exposição Sólido Volátil no Espaço Fonte, em São Paulo. Com curadoria de Eder Chiodetto, a mostra itinerante estreou no Rio de Janeiro no ano passado. Agora, chega à capital paulista em uma versão ampliada. Luciana vive entre Londres e o Rio de Janeiro, onde mantém seus ateliês. Filha de Newton Rique, empresário que fundou o Shopping da Bahia (antigo Shopping Iguatemi), ela aposta na fotografia para propor novas formas de enxergar a realidade. A exposição segue até 13 de abril, com entrada gratuita.>

Giro social>

Aniversariante do último dia 27, Sandy Najar comemorou com viagem a Saint Barth, no Caribe. Ao retornar, foi homenageada por amigas. O jantar festivo, quinta-feira, aconteceu no Soho da Bahia Marina.>

Fernanda Rolim Fedak comemorou aniversário, quinta-feira, em Londres. O encontro foi no The Twenty Two, restaurante dentro do hotel e clube do mesmo nome que mistura toques mediterrâneos com culinária britânica moderna. Além da aniversariante, outras baianas estiveram por lá como Flávia Abubakir e Natalia Troccoli. A mãe de Fernanda, Tania Rolim, também esteve presente.>