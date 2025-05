ALÔ ALÔ BAHIA

Adriane Galisteu vem a Salvador

A apresentadora participará da festa de São João do Alô Alô Bahia: 'Será uma noite linda'

Alô Alô Bahia

Publicado em 3 de maio de 2025 às 08:00

A apresentadora Adriane Galisteu desembarca em Salvador no próximo dia 16 para participar do Arraiá do Alô Alô Crédito: Divulgação

A apresentadora Adriane Galisteu desembarca em Salvador no próximo dia 16 para participar do Arraiá do Alô Alô, festa que abre oficialmente os festejos juninos da capital baiana. Ela será uma das convidadas especiais da noite que promete reunir cerca de 500 pessoas no Cerimonial Conceição da Praia, entre marcas parceiras, personalidades e amigos do portal Alô Alô Bahia. >

“Estou feliz e animada com o convite. Aceitei de cara, não pensei duas vezes. Amo estar em Salvador, tenho um carinho enorme pelos meninos, Rafael e Victor, eles que vêm levando e fortalecendo a cultura nordestina e baiana para o Brasil. Fico muito feliz de fazer parte disso. Aliás, o Alô Alô Bahia faz parte da minha história”, afirmou.>

Em clima de celebração, Adriane revelou que vai entrar no espírito junino com direito a figurino temático e reencontros marcantes: “Tenho certeza que será uma noite linda e alegre, vou dançar um ‘forrozin’, usar uma peça xadrez do armário, pintar as tradicionais sardas nas bochechas, fazer tranças, vestir chapéu de palha – e olha que de chapéu eu entendo (risos) –, matar a saudade da minha querida Elba Ramalho e de outros amigos baianos.”>

Ela virá acompanhada do marido, Alexandre Iódice, e do filho, Vittorio, para apresentar a ambos um pouco do São João do Nordeste.>

Tradição Nordestina>

Com proposta de resgatar a essência das festas de interior, o Arraiá do Alô Alô promete transportar a tradição nordestina para o coração da cidade com autenticidade e encanto. A ambientação será inspirada nas celebrações juninas clássicas, com cardápio típico e muito forró – comandado, claro, por Elba Ramalho.>

Festa junina com alma baiana>

As festas juninas, que homenageiam santos católicos como Santo Antônio, São João e São Pedro, chegaram ao Brasil com a colonização portuguesa e foram ganhando, ao longo dos séculos, um colorido único em cada região. Em Salvador, muitas ainda são promovidas por igrejas, mantendo viva a tradição religiosa. Por isso, o evento será realizado no Cerimonial Conceição da Praia, anexo à Igreja da Conceição da Praia — um espaço que mistura arquitetura contemporânea com elementos preservados de sua estrutura original.>

Lançamento>

A empresária Sandy Najar lançou coleção em parceria com crocheteiras da Ilha dos Frades, apoiadas pela Fundação Baía Viva. O evento aconteceu, terça-feira, no restaurante Preta Tira Chapéu, no Centro Histórico de Salvador. O desfile reuniu convidadas da marca By SN e da Fundação em torno da valorização do artesanato tradicional e do fortalecimento de redes femininas de trabalho. A coleção é resultado de um processo de cocriação que une moda, cultura e impacto social. “Foi uma troca muito rica”, contou Sandy. A parceria teve início em setembro, quando a empresária visitou Loreto, a convite de Isabela Suarez, e conheceu o trabalho das artesãs locais.>

Festão na Contorno >

Criativo e visionário, Edinho Engel criou o Manacá, em Camburi (SP) – referência no litoral norte paulista – quando a praia era quase deserta, há mais de 35 anos. Conhecedor de peixes e frutos do mar, autodidata e intuitivo, há quase 20 anos o chef mineiro ousou novamente e se mudou para Salvador, onde inaugurou o Amado. Com duas casas de sucesso, permanece curioso e inquieto: está sempre às voltas com novos ingredientes e técnicas. Agora, para celebrar seus 70 anos, reuniu cerca de 500 convidados para festa na quinta-feira (1º), no famoso restaurante da Avenida Contorno. A comemoração contou com shows de Ilê Aiyê e Bailinho de Quinta.>

*Quem esteve por lá? Veja fotos no aloalobahia.com.>

Novo Cerimonial>