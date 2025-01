ALÔ ALÔ

CEO da Caras e Rolling Stone promove show de Seu Jorge em Salvador

Apresentação acontece no dia 17 de janeiro na Concha Acústica do TCA

Alô Alô Bahia

Publicado em 8 de janeiro de 2025 às 02:00

Luis Maluf Crédito: Taii Amaral

O Grupo Perfil, conhecido por marcas como Caras, Rolling Stone e Contigo!, passou por uma profunda transformação para se consolidar como um dos maiores players do mercado multimidia da América Latina. Agora, a empresa amplia sua atuação e se aproxima ainda mais de Salvador promovendo um show de Seu Jorge, no próximo dia 17 de janeiro, em comemoração aos 18 anos da revista Rolling Stone Brasil. A apresentação será na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, a partir das 19h, com ingressos à venda através da plataforma Sympla.

Comandado por Luis Maluf, o Grupo Perfil possui 17 marcas que atendem a públicos variados — desde leitores de saúde e bem-estar até fãs de esportes, cultura pop e infantil. Luis é o CEO do grupo. Ele também é filho de José Roberto Maluf, presidente da TV Cultura. Em entrevista ao Alô Alô Bahia, o empresário destacou: “Seu Jorge é o artista brasileiro perfeito para abrir as celebrações dos 18 anos de Rolling Stone no Brasil. Sua obra e personalidade têm tudo a ver com o espírito da nossa marca. Por isso, o show do dia 17 promete ser épico, uma comemoração bem à altura da maior marca de cultura pop do mundo”.

Temporada baiana

Flora e Gilberto Gil chegaram a Salvador, sábado, para a tradicional temporada de verão no apartamento que possuem no Corredor da Vitória. No dia seguinte, receberam convidados para o caruru de Pina e Roma, filhas de José Gil. A festa foi das mais animadas e reuniu convidados especiais como Regina Casé, Xande de Pilares, Lore Improta, Nanda Costa e Lahn Lan. O apartamento de Flora e Gil tem linda vista para a Baía de Todos-os-Santos.

Ivete e Marcelinho Sangalo Crédito: Elias Dantas

Talento musical

Não é de hoje que Marcelo Sangalo vem mostrando seu talento musical. Neste domingo (5) foi a vez dele se apresentar em um palco emblemático da música baiana: o Candyall Ghetto Square, em Salvador. Ele acompanhou a mãe, a cantora Ivete Sangalo, em uma participação especial no tradicional ensaio da Timbalada. “Primeira vez do meu filho no Guetto. Ele cresceu ouvindo essa banda. Esse menino é cria de Carlinhos, da Timbalada. É cria de mainha”, se derreteu Ivete ao falar do filho durante o show.

Especial de verão

Os 40 anos do programa Sem Censura, da TV Brasil, serão celebrados em Salvador, com uma temporada especial de Verão. Comandada por Cissa Guimarães desde fevereiro do ano passado, a atração receberá vários convidados especiais entre os dias 20 e 31 de janeiro, para entrevistas ao vivo, direto do Cineteatro 2 de Julho, na sede da TVE Bahia, na capital baiana. A ideia é que o programa conte com plateia local.

Direto de Trancoso

Acabaram as festas de fim de ano, mas Trancoso continua no centro das atenções. A última novidade que descobrimos? O casal de empresários Kelly e Joakim Svensson, proprietários de uma das casas mais luxuosas do condomínio Terravista, estão recebendo diversos convidados especiais, como Marcelinho Antunes, que passou os últimos dias por lá. Anteontem, visitaram a nova joalheria de Kelly no Quadrado. Ela tem feito sucesso com joias feitas com pedras brasileiras. Além do vilarejo, Svensson possui loja no CJ Shops, em São Paulo.

Priscilla Muller Crédito: @lecanovo

Visita especial