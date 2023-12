Chef francês Claude Troisgros participa de evento para reforçar retomada do Centro Histórico de Salvador

Claude Troisgros. Crédito: Elias Dantas

O chef francês Claude Troisgros esteve no último fim de semana em Salvador. Famoso por fazer bonito ao usar o melhor da técnica francesa tradicional e uni-la ao mais inusitado da variedade de ingredientes tropicais, Claude participou de evento para reforçar a retomada do Centro Histórico da cidade. O encontro, no sábado (2), aconteceu no Palacete Tira Chapéu e no Gorges Residence, onde a empresária Andrea Velame está promovendo a mostra de decoração Conceito Hotéis.

Os dois equipamentos fazem parte do projeto de restauro que vem passando os imóveis da Rua Chile. O Tira Chapéu, inclusive, é um dos mais importantes edifícios de estilo eclético daquela região. O prédio abrigará um centro de gastronomia e cultura. Ele foi construído em 1914, pelo arquiteto italiano Rossi Baptista. Já o Gorges Residence acaba de ser revitalizado para ser transformado em prédio residencial, com serviço 5 estrelas em parceria com o Fera Palace Hotel.

Na cidade, Troisgros revelou que viaja o Brasil de motocicleta todo ano para conhecer o sertão do país dormindo na casa das pessoas e aprendendo sua maneira de viver e de cozinhar. Em postagem no Instagram, o chef publicou uma sequência de fotos com a legenda: “Viva Bahia!”.

Pelo mundo

A Espanha recebeu mais de 461.295 viajantes brasileiros entre janeiro e setembro deste ano, número que supera em 32% o total de turistas brasileiros em todo o ano de 2022, quando o país europeu recebeu 347.798 brasileiros. Os dados foram divulgados pela Turespaña (Instituto de Turismo da Espanha), que aponta ainda que os gastos de brasileiros entre janeiro e setembro deste ano passam dos 770 milhões de euros.

Celebração especial

A Aratu Seguros, comandada pelo empresário Angelo Calmon de Sá Junior, promoveu evento ontem à noite, no Centro de Convenções, para anunciar a sua nova identidade visual. Cerca de 350 convidados prestigiaram o encontro, que contou ainda com palestra de Oscar Schmidt. “Escolhemos Oscar porque ele representa a paixão que colocamos em todas as nossas ações nesses 52 anos”, nos disse Angelo Calmon. Na oportunidade, a empresa também divulgou o seu novo endereço.

Pé na areia

O Sul da Bahia acaba de ganhar uma nova opção de hospedagem. Aberto em regime de soft opening, a Reserva Jacumã Boutique Hotel é uma propriedade que conta com 15 acomodações exclusivas, incluindo bangalôs e villas em Trancoso. Entre os destaques, além de ser banhada por 1.000 metros de praia, estão a total exclusividade e privacidade do empreendimento, localizado a 26km do centro do vilarejo. O hotel conta ainda com academia, eco sauna e heliponto.

Tania e Fabiana Gordilho. Crédito: divulgação

Giro Cultural

Tania e Fabiana Gordilho, à frente da BBT Academy of Art, promoveram ontem à noite o espetáculo ‘Quebra Nozes’. A releitura da obra de Tchaikovsky aconteceu em duas sessões, com plateias lotadas, no Centro de Convenções de Salvador.

Juarez Restaurante. Crédito: divulgação

Reabertura

Após um ano de portas fechadas para reforma, o tradicional Juarez Restaurante voltará às suas origens, com a reabertura da unidade do Comércio. O estabelecimento confirmou a informação via redes sociais, onde divulgou que a reinauguração será no próximo dia 11 de dezembro. Com a volta ao espaço próximo ao Museu do Ritmo, ao lado do Ministério da Fazenda, a unidade que funcionava no Gbarbosa Iguatemi terá suas atividades encerradas nesta quinta-feira (7). “Estou muito ansioso e animado! O Comércio é nossa origem e, por ser um dos poucos restaurantes tradicionais que sobreviveram à pandemia, torna tudo isso ainda mais importante para mim e para a empresa. Chega a ser simbólico”, disse Noel Freitas, terceira geração à frente da marca, em conversa com o Alô Alô Bahia.

Monique Evelle e Lucas Santana. Crédito: reprodução

Casamento ao pôr do sol