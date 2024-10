ALÔ ALÔ

Conheça chef dono de 4 restaurantes que será responsável pelo menu da festa de 15 anos do Alô Alô Bahia

O empresário Vinicius Figueira estará à frente da gastronomia da festa de 15 anos do Alô Alô Bahia, apenas para convidados e com show de Gilberto Gil

Alô Alô Bahia

Publicado em 26 de outubro de 2024 às 08:00

Chef Vini Figueira Crédito: Divulgação

Natural de Cabo Fio e criado em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, o empresário Vinicius Figueira estará à frente da gastronomia da festa de 15 anos do Alô Alô Bahia. O evento - apenas para convidados e com show de Gilberto Gil - será realizado no dia 29 de novembro, na Casa Pia de São Joaquim, em Salvador.

Nascido numa família pobre, Vini começou a trabalhar muito cedo. Sua vontade era dar uma casa de cimento a sua avó, que o criou num barraco de madeira – lugar onde o seu interesse pela cozinha foi despertado. “Via minha avó fazendo bolinho de chuva e outras comidas e me interessava em aprender”, disse o chef. Atualmente, ele comanda quatro restaurantes na cidade, além de um buffet que leva seu nome.

Figueira planeja abrir novas operações e também tem investido em imóveis. Além disso, está à frente do único restaurante da CASACOR Bahia, em Ondina. Para ele, estar na festa do Alô Alô Bahia tem um significado importante.

“Esse evento será em uma data muito especial, quando se celebra os 15 anos do Alô Alô Bahia e 10 anos do meu buffet. Pensamos em algumas surpresas e nada melhor do que também levar um pouco da nossa comida da Bahia. Virão pessoas de todos os lugares e eu não poderia deixar de apresentar um pouco da nossa comida”, adiantou.

Vini chegou na Bahia com cerca de 20 anos. Ele veio prestar consultoria em um restaurante de cozinha asiática e não voltou mais. Na capital baiana, assumiu o cargo de chef no estabelecimento onde prestava serviço e logo decidiu empreender.

“Primeiro eu tive o Bistrô do Vini e, logo depois, a Cantina do Vini. Isso já tem mais de 14 anos. Empreender nunca foi fácil. Eu comecei com três, quatro funcionários. Hoje, nós já temos 156 funcionários em regime CLT em todos os negócios. São pessoas que têm 14, 12, 10 anos trabalhando comigo”, ressalta.

Vida simples

Vini Figueira afirma ser um homem de vida simples. Pai de uma garota de 15 anos, que vive na Finlândia, o chef não abre mão de acompanhar o desenvolvimento da filha, com quem compartilha uma das coisas que mais ama na vida: viajar.

Com uma rotina intensa de trabalho, Vini reserva sempre as segundas-feiras para ir a sua fazenda, na Região Metropolitana de Salvador, onde abandona a doma e assume uma calça velha e um par de botas para viver a simplicidade que tanto gosta.