CORREIO reúne setores produtivos para edição especial do Agenda Bahia

15ª edição do Agenda Bahia aconteceu nesta sexta-feira (23) no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia

Publicado em 24 de agosto de 2024 às 05:00

O Jornal CORREIO promoveu a 15ª edição do Agenda Bahia, nesta sexta-feira (23), no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), em Salvador. Na ocasião, desafios e perspectivas foram discutidos em prol do desenvolvimento dos setores produtivos no estado. A iniciativa visa discutir o futuro e ajudar no desenvolvimento econômico da região. Antes da programação de palestras e mesas de discussão, houve um café da manhã para convidados e autoridades.

O presidente do Conselho Administrativo do CORREIO, Antonio Carlos Magalhães Junior, destacou a relevância do evento como um propagador de grandes temas como inovação, tecnologia e empreendedorismo. “O grande objetivo do Agenda Bahia é que as ideias que saiam daqui possam trazer novos empreendimentos para o estado da Bahia. É o que a gente deseja”, afirmou o gestor. Ainda no discurso, ACM Jr. cumprimentou o prefeito de Salvador, Bruno Reis, que fez questão de marcar presença no evento, mesmo em meio a uma agenda repleta de compromissos eleitorais.