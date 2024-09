ASTRONOMIA

Evento raro: Saturno será visível a olho nu neste sábado (7)

Neste sábado (7) e na madrugada de domingo (8), Saturno estará em oposição ao Sol, oferecendo uma oportunidade rara para quem deseja observar o planeta a olho nu. Este será o momento de maior brilho de Saturno em 2024, marcando o melhor período para visualização do astro.

De acordo com o Observatório Nacional, a oposição ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e Saturno, formando uma linha reta. Esse alinhamento único permite a visualização do efeito Seeliger, um fenômeno em que os anéis de Saturno parecem mais brilhantes devido à luz perpendicular refletida pelos cristais de gelo que os compõem.

Esse evento ocorre quase todos os anos, com um intervalo aproximado de 378 dias entre cada oposição. Em 2023, por exemplo, a oposição de Saturno aconteceu no dia 27 de agosto. Além de ser um espetáculo astronômico, a oposição permite aos observadores apreciar detalhes raros do planeta.