Ex-prefeito de Salvador, ACM Neto revela quais são seus lugares preferidos no verão da cidade

O vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, não esconde de ninguém o amor que possui pela capital baiana, cidade onde foi prefeito por oito anos, entre 2013 e 2020. >

Advogado formado pela Universidade Federal da Bahia, ele é neto do ex-governador da Bahia e senador Antônio Carlos Magalhães (1927-2007).>

Neste domingo (23), a convite do Alô Alô Bahia, ACM Neto participou de uma matéria especial onde revelou os seus lugares preferidos no verão da cidade. Vale conferir:>

ACM Neto -Filé do Juarez, do Juarez Restaurante, no Comércio.>