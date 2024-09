ALÔ ALÔ

Fasano promove evento para inaugurar restaurante Gero em Salvador

O restaurante funciona no lobby do edifício, no antigo restaurante Fasano, sob o comando do chef Bahia Brito

O Fasano Salvador inaugurou o Gero, quarta-feira, durante evento para convidados. O restaurante funciona no lobby do edifício, no antigo restaurante Fasano, sob o comando do chef Bahia Brito. De frente para a praça Castro Alves, no coração do antigo centro, traz uma atmosfera mais casual ao hotel.

Brito é baiano de Monte Santo. Começou no Grupo Fasano, em 1990, quando o restaurante da marca ainda funcionava na Haddock Lobo, em São Paulo. De lá para cá, passou por outras unidades da empresa e, em outubro de 2018, estreou no Fasano Salvador. Ele garante que quando deixou a terra natal não conhecia nada, cidade alguma. “Quem me apresentou o mundo foi o meu trabalho”, revelou. Agora, passa a comandar a cozinha do Gero na cidade com um desejo: trazer um perfil mais descontraído para a clássica gastronomia italiana.

Com o plenário da Assembleia Legislativa da Bahia lotado, Isabela Suarez teve sua trajetória como empresária reconhecida mais uma vez. Porém, a homenagem desta sexta-feira (20) trata-se da honraria mais alta da ALBA, a Comenda 2 de Julho. Antes de ser recebida de pé pelos deputados e todo o público presente na sessão especial e ao som do Hino ao Dois de julho, Isabela conversou com o Alô Alô Bahia. “Meu coração é pura emoção, cheio de gratidão. Eu confesso que neste momento me faltam palavras e sobram emoções. Mas é muito bom ter este reconhecimento, saber que as pessoas e as instituições da Bahia sentem isso. É esta resposta da sociedade que nos move para frente”. A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Manuel Rocha, do União Brasil.

No dia 1º de outubro, o Wish Hotel da Bahia inaugurará o “Genaro por Vini Figueira”, novo restaurante com assinatura do chef Vini Figueira, localizado no salão Genaro de Carvalho, um dos principais espaços de arte do hotel e que abriga um painel de 200 metros quadrados pintado pelo próprio artista que dá nome ao local e que retrata os festejos baianos. Antes, entre os dias 23 e 30 deste mês, funcionará em sistema de soft opening (fase de testes), exclusivamente no jantar, sob reserva e operando com 50% da capacidade do local. “Nasci de uma família humilde e já senti a fome bater à porta. Mas foi a coragem que me alimentou. Hoje, ao ver meu sonho ganhar vida, sei que é possível conquistar tudo. Basta acreditar e seguir em frente !!!”, disse Vini.

Axé-Bahia-Amém é o nome da coleção que Plínio Simões apresentou na última terça-feira, no Fasano Salvador. O lançamento reuniu convidados do designer de joias baiano. Crescido no Bonfim, Plínio formou-se em administração de empresas e, enquanto estagiava na área, conheceu o universo dos minerais pela irmã, que é geóloga, e acabou se interessando pelo tema. Em 2013, adquiriu seu primeiro lote de esmeraldas na região de Pindobaçu, onde o garimpo é uma atividade tradicional. Ao retornar a capital baiana, começou sua jornada como fornecedor da matéria prima para joalherias locais.

Decidido a expandir seus conhecimentos, mergulhou nos estudos de ourivesaria, lapidação, gemologia e classificação de diamantes e outras gemas. Com o tempo, tornou-se designer de joias. Inicialmente, trabalhou sob o nome Dioro Joalheria. À medida que o reconhecimento cresceu, percebeu que era hora de se reposicionar e atrelar seu nome à sua marca. A nova fase da carreira de Simões foi celebrada por todos os presentes, e o designer reforçou seu compromisso com a originalidade e a identidade cultural. “Idealizei peças que conectem as pessoas à energia única da Bahia”, revelou.

