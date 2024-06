ALÔ ALÔ

Fechado para reforma, restaurante Amado reabre com novidades na Avenida Contorno

Todo o restaurante será renovado em menos de 20 dias

Alô Alô Bahia

Publicado em 29 de junho de 2024 às 05:00

Sócios do Amado, Edinho Engel e Flávio Bandeira, reabrem o restaurante na próxima quinta-feira, após reforma Crédito: Alô Alô Bahia

Ponto de encontro na Baía de Todos-os-Santos, o restaurante Amado passa por uma grande reforma. O estabelecimento fechou na segunda-feira (17) e voltará a funcionar no próximo dia 4 de julho. O motivo da pausa no atendimento é nobre: aprimorar a experiência de quem frequenta o local, mantendo o conceito que já faz sucesso. Todo o restaurante será renovado em menos de 20 dias: salão, varanda e sala de eventos.

Sócio do Amado ao lado do chef fundador Edinho Engel, Flávio Bandeira deu detalhes do processo. “Vamos trocar todo o piso, toda madeira será trocada”, contou ao Alô Alô Bahia. Haverá, ainda, novidades para os clientes que frequentam a sala de eventos. Para ficar ainda mais aconchegante, um painel de vegetação luminoso será instalado no local. O mobiliário também será renovado e até mesmo o famoso letreiro de cobre vai ser requalificado. Os bastidores do restaurante, como cozinha, açougue e padaria, além dos banheiros, também terão mudanças.

Saiba quem é a nova CEO da Ânima Educação

Paula Harraca Crédito: Paula Fróes / Correio

A executiva Paula Harraca é a nova CEO da Ânima Educação. Este é um marco duplo para a empresa, pois é a primeira vez que o cargo será ocupado por uma mulher e por alguém de fora do grupo de fundadores. Harraca é uma potência – trabalhou durante mais de 20 anos na ArcelorMittal, onde atuou como CFO liderando inovação, ESG e gestão de pessoas. Natural de Rosário, na Argentina, ela esteve em Salvador em maio exclusivamente para participar do enceramento do Fórum ESG promovido pelo Alô Alô Bahia e CORREIO. Na oportunidade, compartilhou com o público os principais ensinamentos que teve ao longo da sua carreira.

Celebração em família

Antonio Carlos Júnior e Rosário Magalhães Crédito: Elias Dantas/Alo Alô Bahia

Rosário Magalhães celebra aniversário neste sábado e passa a data em família, ao lado do marido, o empresário Antonio Carlos Magalhães Júnior, no apartamento da Vitória, em Salvador. Mãe de Renata e ACM Neto, Rosário acaba de retornar à cidade após comemorar os festejos juninos em Cabaceiras do Paraguaçu.

Presença

O deputado federal Elmar Nascimento esteve em Portugal participando do Fórum Jurídico de Lisboa. O parlamentar circulou na companhia do presidente da Câmara, Arthur Lira. Realizado entre quarta e sexta, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o evento é organizado por Gilmar Mendes. Além de Nascimento, diversos outros baianos estiveram presentes na ocasião, sobretudo do universo jurídico.

Celebração em Pernambuco

João Carlos Paes Mendonça comemorou seus 86 anos, segunda-feira, em Gravatá, Pernambuco. O casal Patrícia e Toninho Andrade esteve por lá, durante o fim de semana, para celebrar o aniversariante. Dono do grupo JCPM, João Carlos é uma referência para Toninho, que nele se inspirou para seguir sua trajetória profissional.

Lançamento

Pedro Tourinho, Preta Gil e Fernanda Paes Leme Crédito: @clayton_felizardo / @agenciabrazilnews

O comunicólogo e atual secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho, lançou na última terça-feira (25), em São Paulo, o livro Ensaio sobre o Cancelamento, pela editora Planeta. Na obra, o autor escreve, em forma de ensaio, uma análise sobre a dinâmica do cancelamento, explorando desde a evolução histórica até as implicações socioculturais contemporâneas que rondam o assunto. O evento foi prestigiado por Fernanda Paes Leme, Preta Gil, Patricia Casé, Tati Bernardi, Luisa Brasil, Luca Cavalcanti, Levi Novaes e Helô Rocha, entre outros.

Giro empresarial

Sandy Najar Crédito: Lu Prezia

A empresária baiana Sandy Najar levou sua marca de moda de life style para São Paulo em um evento inédito que movimentou uma das suítes do Hotel Fasano Itaim na terça-feira, 18 de junho. Cerca de 70 convidadas, entre paulistas e baianas que residem por lá, prestigiaram a anfitriã e celebraram a estreia da brand autoral By Sandy Najar em solo paulistano. Coube à stylist e consultora de moda Manu Carvalho falar sobre a potência das cores nas escolhas das peças para compor looks. A dermatologista Maria Bussade também participou do encontro batendo papo com as convidadas sobre cuidados com a beleza e novidades na área de rejuvenescimento.

Patrocinadora oficial

A etapa baiana da Live! Run XP acontece neste domingo em Salvador. A corrida reunirá cerca de 4 mil atletas em provas de 21km, 10km e 5km na orla da cidade. Pela primeira vez, a RGC Invest é a patrocinadora oficial do evento na capital baiana. O CEO da empresa, Roberto Calumby, destacou a importância da participação: “Esperamos poder reverberar a ideia da saúde no planejamento de vida de todos os nossos clientes e de descobrirmos oportunidades de ajudarmos pessoas a planejarem um futuro mais organizado e mais promissor”. As inscrições estão esgotadas desde 26 de junho.

