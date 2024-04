ALÔ ALÔ

Fórum ESG Salvador discutirá sustentabilidade corporativa, inovação, tecnologia, inteligência artificial e mais

Marcado para os dias 22 e 23 de maio, no Porto Salvador, no Comércio, o evento realizado pelo CORREIO e Alô Alô Bahia terá em sua programação palestras e painéis que abordarão seis trilhas

O cenário empresarial contemporâneo está cada vez mais centrado na busca por práticas sustentáveis e responsáveis. Por isso, o Fórum ESG Salvador, principal evento do setor no Nordeste, chega à sua terceira edição como um ponto de encontro crucial para líderes e especialistas discutirem e compartilharem insights sobre as várias facetas destes temas.