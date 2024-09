ALÔ ALÔ

Fundação Lemann promove evento para apresentar oportunidades de estudo no exterior para negros e indígenas

‘Encontro Alcance’ será realizado em Salvador, no próximo dia 21 de setembro

Alô Alô Bahia

Publicado em 18 de setembro de 2024 às 06:00

Salvador receberá o evento ‘Encontro Alcance’, promovido pela fundação de Jorge Paulo Lemann Crédito: Fundação Lemman

Exclusivo! No próximo sábado (21), a Fundação Lemann estará em Salvador para a quinta edição do ‘Encontro Alcance’, evento que discute e incentiva ações para aumentar a presença de pessoas negras e indígenas em programas de pós-graduação em universidade de excelência fora do Brasil.

Pela primeira vez fora de São Paulo, o encontro – de acordo com informações do Alô Alô Bahia – será realizado no Doca 1, no bairro do Comércio, e receberá o professor da FVG Direito SP Adilson José Moreira, especialista em Direito Antidiscriminatório e Doutor pela Universidade de Harvard. Profissionais negros pós-graduados no exterior com o apoio de bolsas de estudos também participarão da discussão para contar suas trajetórias, desafios e oportunidades. O evento terá ainda a presença da vice-presidente de Equidade Racial da Fundação Lemann, Alessandra Benedito, na abertura.

A Fundação Lemann foi criada pelo empresário Jorge Paulo Lemann, em 2022, focada em ajudar a melhorar a qualidade da educação pública no país oferecendo treinamento para professores de escolas públicas e criando, por meio de uma parceria com a Universidade de Standford, um centro de estudos de empreendedorismo e inovação para a educação brasileira.

Circuito cultural

Olavo Setubal Júnior e Luiza Setubal Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A empresária Luiza Setubal passou o fim de semana ao lado do pai, Olavo Setubal Júnior, em Salvador. Herdeiros do Itaú, a dupla conferiu o circuito cultural da cidade e além de passeios por galerias, como a Galatea, também aproveitou para visitar a oficina de José Adário. Conhecido como Zé Diabo, José é um renomado ferreiro de santo na Bahia, cuja maestria se reflete em suas esculturas de ferro inspiradas nos costumes do candomblé e na arte iorubá. Luiza e Olavo também estiveram na Fundação Pierre Verger e reencontraram amigos, como Rafael Moraes. Na capital, ainda andaram de barco pela Baía de Todos os Santos.

Liderança feminina

Mariana Lisbôa Crédito: divulgação

A Bahia estará bem representada, este mês, na Alemanha e na Suécia por Mariana Lisbôa, diretora global de relações corporativas e Licenciamento ambiental da Suzano, gigante do ramo do papel e celulose. A gestora embarca na próxima sexta-feira (20) para a Europa a convite da CNI (Confederação Nacional da Indústria), para participar do 40° Encontro Econômico Brasil-Alemanha e do Fórum Empresarial Brasil-Suécia. Além de Mariana, integram a missão, comandada por Ricardo Alban, presidente da CNI, representantes da Vale, da Embraer e do Governo brasileiro, a exemplo do Ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Nova geração

Maria Antônia Crédito: divulgação/CS Eventos

Maria Antônia, filha de Lázaro Ramos e Taís Araujo, esteve no segundo dia do Rock in Rio, sábado, no Rio de Janeiro. A caçula da família chegou cheia de estilo e roubou a cena pela semelhança que possui com a mãe. “Parece + com a Taís do que a própria”, disse um internauta ao ver a imagem. No dia seguinte, Taís esteve no evento e falou que a filha foi ao festival para ver o show do Imagine Dragons.

Casamento na Chapada

Melina Benderoth e Pedro Valente Crédito: @umpontomaisimagem

Foi tendo como cenário a beleza da Chapada Diamantina que o publicitário e criador de conteúdo Pedro Valente disse “sim” à médica Melina Benderoth, no cair da tarde de sábado, na cidade de Palmeiras. Em uma cerimônia intimista e marcada por simbolismos, assessorada por Mandy Lopez, os noivos trocaram alianças no Lila Orquidário. Selados os votos, o cantor Faustão, a banda Samba Dez e o DJ Emanuel Chamusca embalaram a noite. No discurso, o publicitário agradeceu aos convidados presentes por terem “enfrentado tanto tempo de estrada”. “Todo mundo que está aqui é muito importante nas nossas vidas”, disse, emocionado.

Sala de charutos

JAMM Cigar Crédito: divulgação

Maior produtor brasileiro de tabaco para charuto, a Bahia ganha agora o primeiro espaço dedicado à comercialização e consumo do produto. Projetado pela arquiteta Viviane Vieira, a JAMM Cigar integra a atual edição da Casas Conceito, mostra de decoração que está aberta ao público, no Palacete Tira-Chapéu, na Rua Chile, em Salvador. A partir do próximo dia 5 de novembro, quando se encerra a mostra, a atual Sala de Charutos seguirá funcionando como a primeira loja conceito da marca baiana criada pelo empresário do agronegócio, José Antônio Martins Monteiro.

Lançamento

Formado por 11 integrantes do Terreiro do Gantois, o Grupo Ofá apresentou para convidados, na tarde deste domingo, o seu mais novo disco “Ìyá Àgbà Ṣiré: O Poder do Sagrado Feminino”. Em meio à plateia, no Espaço Cultural da Barroquinha, estava o cantor Gilberto Gil. O álbum foi produzido entre fevereiro e março deste ano, com 17 dias de gravação em estúdios em Salvador, São Paulo e no Rio de Janeiro. Com direção geral de Flora Gil, o disco reverencia as yabás, como são chamadas aos orixás femininos.