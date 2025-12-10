ALÔ ALÔ

Gilberto Gil fará show intimista em Salvador para arrecadar fundos para o Teatro Gamboa

Evento acontecerá no próximo dia 22 de dezembro, às 20h, para convidados

Alô Alô Bahia

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 05:00

Gilberto Gil Crédito: divulgação

Gilberto Gil vai realizar um show exclusivo no Teatro Gamboa, em Salvador, no próximo dia 22 de dezembro, às 20h, em apoio à campanha Fica Gamboa. A apresentação, voltada para convidados, tem capacidade para apenas 60 pessoas e busca incentivar doações especiais para ajudar o teatro a atingir a meta financeira da mobilização.

Mesmo com o caráter intimista, o espetáculo será transmitido pela TVE Bahia — na TV aberta e no YouTube — e pela TV Brasil, permitindo que o público acompanhe de casa e contribua com qualquer valor. As doações podem ser feitas via Pix (71/ 98631-3925) ou pelo link do Catarse (catarse.me/ficagamboa).

A iniciativa do artista, apoiada pelo Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), ocorre em um momento decisivo para o Teatro Gamboa, que funciona há 51 anos no mesmo endereço e teve seu imóvel colocado à venda. A Associação Teatro Gamboa, formada por artistas, produtores e técnicos que administram o espaço, recebeu prioridade de compra e lançou a campanha para arrecadar R$ 500 mil, valor necessário para garantir a continuidade e as reformas do equipamento cultural.

Passaporte cultural

A Câmara Municipal de Salvador recebeu uma indicação do vereador Sandro Filho (PP) que propõe a criação do Passaporte Salvador Cultural, material lúdico e educativo destinado a reunir os principais atrativos turísticos da capital baiana. A iniciativa se inspira em modelos já adotados em Recife e Fortaleza. Segundo o vereador, Salvador reúne um dos maiores patrimônios históricos e culturais do país — com museus, igrejas, praças e centros históricos — e necessita de novas estratégias para valorização e divulgação desses espaços. A ideia é que o passaporte seja distribuído gratuitamente para turistas e moradores, incentivando a visitação e ampliando o tempo de permanência na cidade. O funcionamento seria simples: cada ponto turístico participante disponibilizaria um carimbo exclusivo para registrar a passagem do visitante, criando uma memória afetiva e reforçando a identidade cultural da cidade por meio de um design temático.

UNE Cozinha Crédito: Brenda Matos

Novo restaurante

O bairro do Rio Vermelho, em Salvador, recebeu no sábado (6) um novo espaço dedicado à gastronomia, arte e cultura. Foi inaugurado o UNE Cozinha, restaurante conceitual que nasce com a proposta de funcionar como uma “cozinha em movimento” e também como uma galeria de arte viva. O projeto é comandado pela empresária e cozinheira Cris Une, que esteve por nove anos à frente da Casa Castanho do Rio Vermelho, antigo empreendimento que ocupava o mesmo imóvel e agora dá lugar ao novo conceito gastrocultural. Para marcar a abertura, o UNE Cozinha recebe uma exposição do artista soteropolitano Vírus Carinhoso, que ficará em cartaz pelos próximos três meses. A ideia é manter uma curadoria artística contínua, integrando as artes visuais à proposta do restaurante.

Verão na Bahia

A Timbalada deu início à temporada de ensaios de verão em Salvador neste domingo (7), no Candyall Guetho Square, marcando oficialmente a abertura da alta estação musical na cidade. O primeiro encontro contou com a presença especial de Rachel Reis, Tomate e do próprio Carlinhos Brown, que subiu ao palco para cantar o clássico Toneladas de Desejo, ao lado de Buja Ferreira e Denny Denan. Nas redes sociais, Denny comemorou o retorno do projeto. “Por esse momento, eu espero o ano inteiro”, escreveu. Entre dezembro e fevereiro, os ensaios seguirão movimentando a agenda da capital baiana, servindo como preparação para o Carnaval e integrando a programação dos principais eventos da temporada. *Veja fotos no aloalobahia.com

Margareth menezes Crédito: Elias Dantas

Show comemorativo

Margareth Menezes anunciou um show especial em comemoração aos 25 anos do álbum Maga Afropopbrasileiro, lançado em 2001 e marco do movimento Afropopbrasileiro. O evento será realizado no dia 31 de janeiro, no Candyall Guetho Square, e contará com a participação de sete blocos afros: Olodum, Ilê Aiyê, Cortejo Afro, Filhos de Gandhy, Banda Didá, Muzenza e Malê Debalê. A cantora destacou a importância da celebração: “Este encontro é mais que um show, é uma celebração da nossa história em comum, um reencontro com a força que nos trouxe até aqui”. Além da festa, Margareth confirmou a terceira edição do Trio da Cultura no Carnaval de Salvador, marcada para 14 de fevereiro.

Gustavo Charão e Letícia Guimarães Crédito: Elias Dantas

Casamento na Praia do Forte