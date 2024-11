ALÔ ALÔ

Grupo CAM inaugura clínica na orla do Rio Vermelho

A clínica tem o foco na saúde das mamas e, em breve, atenderá também na especialidade ginecologia

Alô Alô Bahia

Publicado em 2 de novembro de 2024 às 08:00

Augusto Tufi Hassan Crédito: Elias Dantas

O Grupo CAM inaugurou sua quarta unidade em Salvador na última quinta-feira. A clínica, que fica na orla do Rio Vermelho, tem o foco na saúde das mamas e, em breve, atenderá também na especialidade ginecologia. "A ideia é reunir os exames de imagem e todos os cuidados médicos para saúde das mamas de forma integral", nos disse o mastologista Augusto Tufi Hassan, um dos fundadores da CAM. Na ocasião, ele recebeu convidados apresentando as instalações.

A nova unidade da CAM, que integra à Oncoclínicas&Co, oferece consultas com mastologistas, reconstrução das mamas, mamografia com tomossíntese, mamografia DR 100% digital, biópsia mamária e ultrassonografia geral.

Sig e Murilo Crédito: Divulgação

Sig Bergamin e Murilo Lomas virão a Salvador para festa do Alô Alo Bahia

Sig Bergamin e Murilo Lomas virão a Salvador no fim do mês. No dia 29 de novembro, os arquitetos desembarcam na cidade para prestigiar os 15 anos do Alô Alô Bahia. A festa, apenas para convidados, será realizada na Casa Pia de São Joaquim, com direito a show de Gilberto Gil. Sig e Murilo prestigiarão o evento a convite da +55 Design, de Ticiana Villas Boas e Tatiana Amorim. Na capital baiana também irão ao show de Caetano Veloso e Maria Bethânia, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. “Estamos super animados”, disse Murilo em contato com o site.

O casal assina projetos residenciais e comerciais por todo Brasil e ainda na Europa e Estados Unidos, com um estilo que eles mesmo declaram como um somatório de ecletismo, humor e versatilidade. Mais chique, impossível!

Henrique, Fábio, Marianna, José e Jadelson Crédito: Elias Dantas

Saúde cardiovascular

O Hospital Mater Dei Salvador promoveu palestra sobre saúde cardiovascular ministrada pelo professor da Universidade de São Paulo (USP) Fábio Jatene também na última quinta-feira. O evento foi mediado pela médica Marianna Andrade, que acaba de assumir o setor de cardiologia do hospital. Fábio e Marianna estavam acompanhados por Henrique Salvador, presidente do Conselho do Grupo Mater Dei.

Carlinhos Brown Crédito: @RONCCA

Festa de Iemanjá

O cantor Carlinhos Brown se prepara para comandar mais uma edição da Enxaguada de Yemanjá, um dos festejos mais aguardados da temporada de Verão em Salvador.Com o tema “Muito Obrigado Axé”, o evento acontece no dia 2 de fevereiro, a partir das 16h, na Vila Caramuru, no bairro do Rio Vermelho, e vai celebrar os 40 anos do Axé Music. Os ingressos estão à venda na plataforma Bilheteria Digital e Balcão de Ingressos Bahia do Shopping Barra.

Destino

O Transamerica Resort Comandatuba, localizado na Ilha de Comandatuba, se prepara para iniciar um novo ciclo de reformas com foco em aprimorar sua estrutura de atendimento. A pós finalizar uma série de melhorias no ano passado e inaugurar recentemente uma área aquática infantil, o resort agora planeja agora reformar seu restaurante e expandir a cozinha. “Estamos finalizando um ano histórico e já com reservas adiantadas para 2025”, celebrou Flávio Monteiro, diretor operacional e comercial do hotel.

No streaming

O filme A Substância acaba de estrear no streaming. O terror feminista dirigido por Coralie Fargeat e estrelado por Elizabeth Qualley e Demi Moore venceu o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Cannes deste ano, e é um dos filmes mais cotados para a temporada do Oscar em Hollywood. O longa-metragem chegou aos cinemas no dia 19 de setembro, e foi disponibilizado na última quinta-feira, na plataforma MUBI. A Substância conta a história de Elisabeth Sparkle (Moore), uma estrela de Hollywood demitida do programa de TV que apresentava por conta do etarismo da indústria. A comunicadora decide usar uma droga ilegal – a chamada substância – para obter uma versão mais jovem de si mesma.

Bruno Gagliasso Crédito: Divulgação

Presença confirmada

O ator Bruno Gagliasso, que acaba de estrear a série “Quatro da Candelária” na Neflix, virá a capital baiana nas próximas semanas. Por aqui, ele participará do Novembro Capital Afro, que terá o mês inteiro dedicado à celebração e à valorização da cultura afrodiaspórica. A programação foi iniciada nesta sexta-feira com a abertura da exposição ‘Ecos Malês’ na Casa de Histórias de Salvador e com o Afro Fashion Day promovido pelo CORREIO no Campo Grande.

Nayana Pedreira e Rafael Mamede Crédito: Divulgação

