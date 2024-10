ALÔ ALÔ

Luiz Eduardo Magalhães Guinle assume o Instituto ACM

O presidente do IACM também planeja expandir as atividades da entidade para outros campos

Alô Alô Bahia

Publicado em 9 de outubro de 2024 às 05:00

Luiz Eduardo Magalhães Guinle Crédito: Elias Dantas

Luiz Eduardo Magalhães Guinle assumirá ainda este mês o cargo de diretor-presidente do Instituto ACM. Sob sua liderança, a entidade manterá o foco na cultura, preservação e promoção da memória do seu bisavô, Antônio Carlos Magalhães, expandindo suas atividades para um novo nicho: a primeira infância. "Queremos desenvolver projetos sociais, seminários e pautas focadas nesse tema tão importante", afirmou em entrevista ao Alô Alô Bahia.

Luiz Eduardo tem experiência no assunto. Ele atuou na prefeitura de Jundiaí, interior de São Paulo, considerada a cidade das crianças no Brasil por investir fortemente na primeira infância. Recentemente, articulou a vinda do pedagogo italiano Francesco Tonucci à Bahia, em parceria com a Prefeitura de Salvador e a Secretaria de Educação. No evento, o convidado palestrou para aproximadamente mil servidores da rede municipal.

O presidente do IACM também planeja expandir as atividades da entidade para outros campos. "Pretendo aumentar nossa atuação em todos os sentidos, trazendo mais projetos relevantes e ampliando o orçamento para que possamos impactar ainda mais a sociedade", acrescenta.

Reabertura

A pizzaria PISSA acaba de reabrir na Villa da Barra, em Salvador, com nova decoração – mais moderna e minimalista. Além disso, as pizzas agora são feitas com a doppio zero, refinada farinha italiana. As mudanças já estão sendo operadas, em caráter de teste, tanto no atendimento no espaço quanto nos sistemas de compre e leve, e delivery.

Pala 7 Crédito: Lucas Assis

Novo restaurante

Localizado no terraço do Tira-Chapéu, o Pala 7, comandado pelo chef Claude Troisgros, foi inaugurado anteontem. Os convidados conferiram em primeira mão o espaço criado em parceria pelo escritório Marcus Barbosa e Associados e a designer de interiores Nathália Velame e vivenciaram a experiência gastronômica ao som do cantor Jau, que se apresentou na ocasião. A noite também marcou o lançamento do livro Casas Conceito, que celebra os profissionais responsáveis pelos ambientes da mostra de arquitetura, que esse ano ocupa o Palacete Tira-Chapéu, na Rua Chile.

Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé Crédito: divulgação

3 Obás de Xangô

Dirigido pelo premiado Sérgio Machado, o documentário em longa-metragem 3 Obás de Xangô finalmente teve sua estreia. A première fez parte da programação do Festival do Rio, que teve início na quinta-feira (3) e vai até dia 13 de outubro. O filme retrata a amizade entre Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé e ganhou sessões durante o fim de semana, no Cine Odeon. O enredo desvenda como os três artistas, elevados ao título de Obás de Xangô pela mítica Mãe Senhora, do terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, fizeram da vida cotidiana na Bahia o objeto principal de suas obras. Ainda não foi divulgada a data de exibição em Salvador.

Expansão

O empresário baiano Cássio Vieira, dono de duas padarias no Rio de Janeiro, se prepara para inaugurar a terceira unidade da Bicho Pão. “Agora, em 2024, estamos em um novo projeto, abrindo uma terceira unidade em uma das regiões mais agitadas do centro do Rio. Dessa vez, o projeto é mais audacioso e conta com pouco mais de 300 m²”, antecipa. Ele comanda a empresa ao lado de outro baiano, seu tio Claudio Nascimento. Formado em Gastronomia, Cássio viveu parte da infância no bairro de Cajazeiras, em Salvador. “Acredito muito na energia que nos guia. Com um misto de tesão, inconsequência e coragem, a Bicho Pão nasceu. Nunca idealizei ser empresário, só queria fazer um bom pão”, disse.

Centro de compras