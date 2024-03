ALÔ ALÔ

Nespresso e Alô Alô Bahia promovem evento para celebrar setor gastronômico de Salvador

Evento acontecerá no dia 16 de abril, no Vini Figueira Gastronomia

Publicado em 27 de março de 2024

Vini Figueira Gastronomia Crédito: divulgação

A Nespresso Professional, segmento da marca responsável por soluções em café para negócios, realizará a primeira edição do Nespresso Day Bahia na cidade de Salvador, em parceria com o portal Alô Alô Bahia. Marcado para 16 de abril, o evento para convidados faz parte de uma série de encontros promovidos pela marca nas principais regiões do país para debater sobre as grandes tendências do mercado, além de entender a evolução e as mais relevantes modificações do setor pós-pandemia.

Mediado pelo jornalista José Mion, editor de gastronomia do Alô Alô Bahia, o encontro ocorrerá no restaurante Vini Figueira Gastronomia, no Rio Vermelho, e vai reunir empreendedores, chefs, executivos e influenciadores do ramo gastronômico da capital baiana.

“Queremos proporcionar diálogos verdadeiros e transformadores para o universo gastronômico, além de seguir buscando soluções que incentivem e proporcionem mais prosperidade e inovação para o segmento. Por isso, acreditamos que o Nespresso Day será um grande marco para Salvador e região”, comenta Maria Fernanda Suñé, gerente de Growth B2B da Nespresso. A iniciativa também contará com a participação do chef Vini Figueira, representante da marca na região e membro do programa Chefs Club. “Trazer eventos como esse, com nosso parceiro Nespresso, só mostra a importância que a marca vê na Bahia e eu fico honrado em ser o representante deles aqui”, diz Figueira.

Cris Musse Crédito: Lucas Assis

Cris Musse inaugura antiquário com 500 m2 na Barra

Celebrando 25 anos de dedicação ao mercado da arte, Cristiane Musse está prestes a inaugurar seu novo antiquário em Salvador. Conhecida por sua força de vontade e dedicação incansável, Cris se prepara para migrar do seu local atual, no Rio Vermelho, para a Avenida Princesa Isabel, na Barra, onde funcionava a loja Pat Presentes.

O novo espaço, batizado de Cris Musse Arte & Antiguidade, conta com 500 m² e foi completamente repaginado pelo escritório do arquiteto Marlon Gama. “Participar desse projeto foi como uma viagem de uma criança à Disney! A base do meu projeto sempre foi um mix entre clássico e moderno, então, eu me senti em casa para criar uma loja atemporal, sexy e com surpresas a cada espaço”, nos disse Gama. A cerimônia de abertura, para convidados, será no próximo dia 4 de abril, das 17h às 20h.

Entre os destinos mais procurados

Com o feriado da Semana Santa se aproximando, um levantamento da Decolar, empresa líder em viagens na América Latina, revelou que Salvador conquistou a terceira posição no ranking dos destinos nacionais mais procurados para o período, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. O levantamento realizado pela Decolar considerou a busca por passagens aéreas em seu site e aplicativo, refletindo o interesse dos viajantes durante o feriado que ocorrerá entre os dias 29 e 31 de março. Além de Salvador, outros destinos no Nordeste como Recife e Fortaleza também figuraram entre os mais buscados pelos viajantes.

Diego e Renata Ribeiro Crédito: divulgação

Festa em casa

O advogado Diego Freitas Ribeiro recebeu mais de 200 convidados, sexta-feira, em Salvador, para celebrar os 40 anos da esposa, Renata Ribeiro, com festa animada por Magary Lord, Pierre Onassis e Patrícia Gomes. A comemoração aconteceu no jardim da residência do casal, em Alphaville. Os amigos todos compareceram, sem exceções.

Modo de vida

O Rio Vermelho vai ganhar um novo empreendimento residencial. Trata-se do Rivê, que será construído pela construtora Moura Dubeux. Situado na Rua Juracy Magalhães, o edifício terá 22 andares e vai oferecer unidades com 3 quartos (97 m2) ou 4 quartos (143 m2). O projeto ficou a cargo do arquiteto Sidney Quintela e o paisagismo será de Guilherme Takeda. O mais legal? A fachada do prédio contará com um painel de sete metros de comprimento criado pelo artista Arthur Fraga.

Giro social

A advogada Lila Moraes comemorou aniversário com festa, sábado, no rooftop do Fasano Salvador. Ao lado do marido Daniel Kunz, cônsul honorário da Suíça na Bahia, ele recebeu amigos e familiares para um sunset que contou com buffet do próprio hotel, localizado em frente à Praça Castro Alves.

Rosário Magalhães e ACM Júnior seguem nos próximos dias para a fazenda do casal na região de Cabaceiras do Paraguaçu. Irão passar a Semana Santa em família, como fazem anualmente. Os filhos ACM Neto e Renata também estarão por lá.

Segunda chuvosa em Salvador, mas com o Soho, na Bahia Marina, em lotação máxima. Por lá, o empresário José Renato Tourinho com Sérgio Vilalva. Em outras mesas, Nadja e Eduardo Valente, Karine Queiroz e Maxmilian Heindl, Nara Amaral, Maria Eduarda Lomanto...