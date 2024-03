ALÔ ALÔ

O novo São Marcelo: após melhorias, forte deverá ser reaberto

Patrimônio histórico terá com museu, restaurante e cerimonial

Alô Alô Bahia

Publicado em 20 de março de 2024 às 05:00

Projeto do novo Forte de São Marcelo Crédito: divulgação

O Instituto do Patrimônio Histórico (Iphan) deu parecer favorável, na última quinta-feira, a um anteprojeto de obras de melhoria e restauração na estrutura do Forte de São Marcelo, um dos cartões-postais mais tradicionais de Salvador. Além da requalificação, o documento autoriza a instalação de museu, restaurante e um cerimonial.

A informação foi confirmada ao Alô Alô Bahia por Fábio Rosa, ex-subsecretário de Cultura de Salvador, responsável por submeter o projeto ao Iphan. Segundo ele, a prefeitura da cidade tem um prazo de seis meses para consolidar as informações e aprovar a execução das obras. O arquiteto Ernesto Regino Xavier de Carvalho assina como o responsável técnico do projeto.

“É particularmente desafiador estabelecer um projeto de restauração para uma fortificação colonial tão característica quanto o forte de São Marcelo. Igualmente desafiador propor um plano para sua reabilitação, que permita readequar o seu uso tornando possível fazer com que pessoas trabalhem e/ou visitem essa antiga fortaleza”, nos disse Ernesto Carvalho. “Não seria mais admissível o seu reuso para as antigas funções de guerra, uma vez que o forte de São Marcelo, por si só, como objeto arquitetônico e histórico, já é detentor de um fortíssimo apelo museográfico”, completou.

Ele acredita que se trata de uma proposta viável e que a mesma dará um novo uso à edificação que está sem atividade há décadas. “A cidade merece a revitalização e o acesso a esse maravilhoso monumento”, finalizou.

Solenidade

O Banco do Brasil assina acordo para criação do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Salvador, na próxima sexta-feira. A solenidade será realizada às 18h, com a presença de representantes do BB e dos Governos Municipal, Estadual e Federal, além da imprensa e de convidados da classe artística baiana. Será no Palácio da Aclamação, mesmo local onde funcionará o centro cultural após ampla reforma de ampliação e modernização.

Giro empresarial

Nova frente de negócios do Grupo BRT, a BRT Lounges inaugurou recentemente sua primeira unidade. O espaço no aeroporto de Porto Seguro, no Sul da Bahia, começou a funcionar no final de fevereiro e, agora, foi lançado oficialmente. A sala vip faz parte de um novo ciclo de investimentos da companhia e já tem mais aberturas previstas para abril, nos aeroportos de Cuiabá e Sinop (MT).

Alô, Alô marciano

Salvador ganhará nesta semana o seu primeiro planetário. O equipamento ficará localizado no Campus de Ondina da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e será inaugurado nesta sexta-feira (22). Com capacidade para 85 pessoas, o planetário vai ser aberto ao público no sábado (23) e funcionará de domingo a domingo, das 8 às 22h. O equipamento contará com modernos e potentes telescópios, permitindo a observação direta, em espaço aberto, dos astros durante a noite. De acordo com os pesquisadores, os visitantes poderão apreciar desde as crateras da Lua, as manchas de Júpiter e suas luas, até os anéis de Saturno. O projeto arquitetônico ficou a cargo do escritório Charão Arquitetura e Urbanismo.

Senso estético

Os 40 anos de carreira de Paula Toller serão celebrados em Salvador no próximo domingo (24), às 19h, na Concha Acústica do TCA. No palco, além da apresentação da artista, um detalhe promete chamar atenção: o cenário homenageará Genaro de Carvalho (1926-1971). Nascido na capital baiana, Genaro é considerado o fundador da tapeçaria moderna no Brasil.

Novo restaurante no Candeal

A mãe de Carlinhos Brown, Dona Madalena, está de volta à cozinha profissional com a abertura do restaurante D´Madda Gastronomia, no Candeal, em Salvador. No mesmo bairro, por anos, ela comandou o Cantinho da Tina. No novo espaço, Dona Madalena planeja manter a essência do seu antigo projeto, que era conhecido, acima de tudo, pelas moquecas e carne de panela, além da cerveja "estupidamente gelada". O espaço funcionará de quarta a domingo, das 12h às 17h.

Festa na Graça