Que bar é esse? Pituba ganha boteco que celebra boemia e culinária afetiva

A nova casa, no nº 1609 da Avenida Paulo VI, é uma homenagem do empresário Daniel Freire a seu avô, Seu Zelito

Publicado em 21 de dezembro de 2024 às 05:00

‘Seu Zelito’ acaba de ser aberto na Avenida Paulo VI, na Pituba Crédito: Elias Dantas / Alô Alô Bahia

A Pituba acaba de ganhar um novo boteco, o Seu Zelito - Buteco dos Butecos. A nova casa, no nº 1609 da Avenida Paulo VI, é uma homenagem do empresário Daniel Freire a seu avô, Seu Zelito, e foi aberta ao público, em fase de testes, há pouco mais de uma semana, com o primeiro chopp por conta da casa.

“Meu avô gostava da boemia, da dança, de jogar cartas e de cerveja. Sempre foi muito hospitaleiro também, tendo trabalhado na recepção de hóspedes de dois grandes hotéis de Salvador, o antigo Palace Hotel, hoje Fera, e o Hotel da Bahia, hoje Wish”, contextualiza o neto em entrevista ao Alô Alô Bahia. O jovem comanda o negócio ao lado dos sócios, os empresários Wolton Fonseca e Victor Bastos.

“Ele sempre é mencionado como um homem muito sociável, que tinha trânsito fácil entre as pessoas e, nas horas vagas, não dispensava a Brahma bem gelada”, destaca Daniel, que decidiu, por isso, homenagear a figura de Seu Zelito no espaço, que tem projeto do arquiteto Pablo Caribé e recebe até 60 clientes, inicialmente de quarta a domingo.

Noite da Aclamação

A dançarina Lore Improta e o cantor Léo Santana acabam de anunciar a segunda edição da festa beneficente ‘Noite da Aclamação’, que será realizada no dia 28 de janeiro, em Salvador. O evento acontecerá na Pupileira e contará com homenagem ao cantor Gilberto Gil. Em 2025, os convites continuarão sendo por adesão, e toda a arrecadação será destinada à OSID, com a expectativa de dar continuidade ao impacto positivo gerado na edição anterior. “Neste ano, graças às doações dos nossos convidados conseguimos ajudar na implementação de novos leitos de UTI no Hospital Santo Antônio”, disse Lore.

Programa de entrevistas

O publicitário baiano Nizan Guanaes vai comandar um programa de entrevistas na CNN Money, canal dedicado a notícias de finanças e negócios. A atração promete trazer conversas descontraídas e reveladoras com grandes empresários e CEOs do mercado nacional e internacional. “Eu não sou jornalista, então não pretendo fazer jornalismo. Minha ideia é fazer algo parecido com o que Jô fazia: achar sempre um ângulo diferente e interessante sobre as histórias e contá-las sob essa perspectiva”, afirmou. O programa será semanal e a estreia está prevista para maio de 2025.

Nizan Guanaes Crédito: Divulgação

Sessão de estreia

Após um tempo afastado da atuação, Marcos Mion escolheu um projeto especial para voltar a se aventurar como ator. Ele dará vida a um lutador que descobre ser pai de um menino autista no filme “MMA – Meu Melhor Amigo”, um lançamento da Globo Filmes marcado para 16 de janeiro de 2025.Antes, de acordo com informações exclusivas do Alô Alô Bahia, ele desembarca em Salvador para a première do longa, que será realizado no dia 9 de janeiro, apenas para convidados, no UCI do Shopping da Bahia.

Jovem promessa

O arquiteto Vinícius Rosaneli reuniu amigos, parceiros e clientes, terça-feira, na Acervo Galeria de Arte, no Caminho das Árvores, em Salvador. O evento marcou uma nova fase em sua trajetória profissional, reafirmando seu nome no cenário da arquitetura nacional. A celebração aconteceu durante a exposição Espelho D’Água, do artista baiano Igor Rodrigues.

Direto de Trancoso

Alô Alô Bahia terá cobertura de fim de ano direto de Trancoso Crédito: Divulgação

Giro empresarial