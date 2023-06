Rosário Magalhães celebra aniversário com entrevista especial

Rosário Magalhães e Antonio Carlos Júnior. Crédito: Divulgação

Rosário Magalhães celebra nova idade nesta quinta-feira (29), de forma íntima, cercada pela família. Formada em psicologia pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), com pós-graduação nas áreas de administração e recursos humanos, tornou-se uma figura ativa, tanto na iniciativa privada quanto na pública, principalmente por seu foco no empreendedorismo social, tema atual que ajudou a difundir na Bahia nos últimos anos.



Casada com Antonio Carlos Magalhães Júnior e mãe de ACM Neto e Renata de Magalhães Correia, aprendeu a conciliar a vida profissional com a pessoal e a comemorar conquistas de olho nos próximos passos. “Sonho com um mundo menos violento e com mais oportunidades para todos”, afirma. Leia a seguir a entrevista exclusiva concedida ao Alô Alô Bahia.

A senhora celebra seu aniversário amanhã, tendo uma experiência de vida bastante vasta, seja na iniciativa privada ou na pública. O que mais a deixa orgulhosa nessa trajetória?

Quanto à minha trajetória, posso dizer que foi e é de muita aprendizagem e dedicação, o que me fortalece para o enfrentamento dos mais diversos desafios. O que mais me deixa orgulhosa é ter conseguido conciliar a vida profissional com a pessoal, buscando sempre dar o melhor de mim.

Sua atuação no Parque Social foi destacada e rendeu muitos frutos para Salvador, principalmente na área social e com o empreendedorismo. Quais os principais resultados que a senhora cita desse trabalho?

Trabalhar com foco no empreendedorismo social foi um grande desafio, pois exige um olhar muito mais emancipador, valorizando o potencial das pessoas e comunidades, com uma visão menos assistencialista e o firme propósito de contribuir para a redução das desigualdades sociais.

A senhora é formada em psicologia pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e tem pós-graduação nas áreas de administração e recursos humanos. O que estas formações lhe proporcionaram em termos de compreensão da sociedade?

Eu sempre fui muito intensa em tudo em que me envolvo. Busquei, através de todo o meu histórico de aprendizagem, compreender a realidade, atuando com seriedade e respeito a todos, especialmente àqueles que mais precisam. No meu entender, participar do ambiente político é uma grande chance que temos de poder contribuir de alguma forma com a realidade que nos cerca e eu agradeço a Deus as oportunidades que tive de desenvolver projetos de relevância, a exemplo do Parque Social.

A senhora tem uma relação muito profunda e participativa com a família. Qual o papel que a família tem em sua vida?

ACM Neto, Rosário e Renata Magalhães. Crédito: Divulgação

Quem me conhece sabe que a família é minha maior prioridade, pois acredito que, se construirmos uma família com valores sólidos, estamos contribuindo para uma sociedade mais fortalecida, pois a família é a base da sociedade.

Como busca força para enfrentar as adversidades?

Quando você me pergunta sobre a forma como enfrento as adversidades, onde busco forças, eu só tenho uma resposta, que é primeiramente na fé em Deus, pois acredito que tudo tem uma razão de ser e que nem sempre o melhor é aquilo que pensamos ou desejamos para nossas vidas. Busco também o apoio da família e dos amigos, pois nem sempre somos fortes para enfrentar tudo sozinhos.

Qual foi o momento mais difícil em sua trajetória?

Na minha trajetória de vida, um dos piores momentos foi os vividos no período da pandemia, mas também foi o período em que me fortaleci ainda mais na fé, orando diariamente para que acabasse com tanto sofrimento e que iluminasse meu filho, que na época era prefeito [de Salvador], para que conduzisse da melhor forma sua gestão.

Hoje, qual é o seu maior sonho?