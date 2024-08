ALÔ ALÔ

Salvador ganha restaurante asiático com menu assinado por chef premiado

Trata-se do Miss Kôh, que contará com cardápio assinado pelo premiado chef Murakami

Publicado em 14 de agosto de 2024 às 05:00

Chef Murakami Crédito: @paulovitale

Salvador ganhará um novo restaurante de comida asiática. Trata-se do Miss Kôh, que contará com cardápio assinado pelo premiado chef Murakami. O restaurante está previsto para ser inaugurado em fevereiro de 2025, na nova alameda gourmet do Salvador Shopping, ao lado do Lotti. O projeto é do arquiteto Sidney Quintela.

O restaurante é a nova aposta de Murcio Dias, do grupo D&M, proprietário das marcas Tokai e Lotti. “Vamos trazer um ambiente descolado, jovem e elegante para a nova alameda gourmet do Salvador Shopping”, disse.

Para quem não está ligando nome à pessoa, Murakami é considerado o chef mais performático de São Paulo. Ele gosta de cantar enquanto cozinha e não é raro vê-lo soltando o gogó em canções eternizadas por Frank Sinatra ou Roberto Carlos. Seu restaurante, o Murakami, foi premiado com uma estrela no Guia Michelin. Também foi eleito o melhor restaurante japonês de São Paulo pela Veja Comer & Beber nos últimos dos anos.

ACM Neto ao lado dos filhos e do pai, Antonio Carlos Júnior Crédito: reprodução

Comemoração em família

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, comemorou o Dia dos Pais, domingo, com almoço familiar no apartamento onde mora, no Corredor da Vitória. “E que Dia dos Pais! Deus já tinha me dado duas filhas lindas e maravilhosas. Agora, graças a Ele, ganhei esse presente, que é o meu Antonio. Hoje é dia de uma só palavra: gratidão. Que todos os pais possam sentir essa mesma emoção e que a vida de todos vocês seja muito abençoada”, disse o político em postagem nas redes sociais. Na imagem, ACM Neto aparece ao lado do pai, o empresário Antonio Carlos Junior, das filhas Livia e Marcela e do novo herdeiro, Antonio Carlos Barreto de Magalhães, que nasceu no último dia 22 de julho, na capital baiana. Ele é filho Neto com a esposa, Mariana Barreto de Magalhães.

Baile do Hotel

O Wish Hotel da Bahia promoveu festa especial no último sábado para comemorar sete décadas de atuação em Salvador. Localizado no Campo Grande, o hotel ocupa uma área de 21.000 m2 e abriga mais de 350 obras de arte avaliadas em cerca de R$ 20 milhões – incluindo originais de Di Cavalcanti na suíte presidencial. O evento, batizado de Baile do Hotel, foi realizado em parceria com a Oquei Entretenimento e contou com shows de Luiz Caldas e Adelmo Casé, da Negra Cor. A jornalista Astrid Fontenelle estava na cidade e prestigiou a ocasião acompanhada pelo marido Fausto Franco e pelo filho Gabriel Fontenelle. Ewerton Visco, Nair de Carvalho e Francisco Sena também estiveram por lá.

Onde comer

A famosa Pousada Minha Louca Paixão, na Terceira Praia de Morro de São Paulo, ganha, nesta sexta-feira, uma unidade exclusiva do Boteco Português. O restaurante, que celebra os sabores lusitanos e que, em Salvador, tem outra unidade no Rio Vermelho, contará com 375m², 140 lugares e vista para o mar. O projeto é assinado pelo escritório Vorá Arquitetura, de Victor Calmon e Odara Machado.

Rita Batista em sua casa nos Barris Crédito: Gabriela Daltro/divulgação

