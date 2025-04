ALÔ ALÔ

Salvador ganha restaurante italiano com fonte de Aperol; saiba onde fica

É a primeira fonte de Aperol da América Latina, chancelada pela própria Campari

Publicado em 16 de abril de 2025 às 05:00

Iryna Podusovska inaugura restaurante italiano com fonte de Aperol Crédito: Elias Dantas

Salvador acaba de ganhar um novo endereço gastronômico que promete encantar pela simplicidade refinada dos sabores italianos e pela experiência acolhedora. A empresária Iryna Podusovska inaugurou oficialmente, quarta-feira, o Casa Iryna, restaurante de inspiração italiana na Rua Alexandre Herculano, nº 57, na Pituba. >

Nascida na Ucrânia, Iryna morou na Rússia antes de se mudar para a Itália aos nove anos. A mistura de culturas, sabores e vivências pessoais da empresária está presente em cada detalhe do restaurante, que carrega não só seu nome, mas sua história e paixão pela cozinha. Um dos grandes atrativos do espaço, que tem projeto do arquiteto Pedro Chezzi, é a primeira fonte de Aperol da América Latina, chancelada pela própria Campari. O restaurante conta com menu do chef Theo Tapioca e carta de drinques com curadoria do premiado bartender Jonatan Albuquerque (Purgatório).>

João Abreu e Lima Crédito: divulgação

Giro empresarial>

A Interlândia, grupo pernambucano responsável pela marca de produtos de limpeza Dragão, inaugurou uma fábrica, ontem, em Mata de São João, ampliando sua presença no Nordeste. A unidade representa o maior investimento inicial já feito pela companhia em uma única planta: R$ 100 milhões. “A Interlândia é uma empresa genuinamente pernambucana, nascida com um propósito claro: levar limpeza, saúde e dignidade para as casas nordestinas. Nossa expansão para a Bahia consolida essa missão em uma escala ainda maior e reafirma o nosso compromisso com o desenvolvimento da região”, afirma João Abreu e Lima, executivo do grupo.>

Descobridor dos sete mares>

Aleixo Belov partiu de Salvador neste sábado (12) rumo a um novo desafio: o Ártico. Considerado o melhor navegador do Brasil, ele pretende concluir o desafio da Passagem Nordeste, que conecta o Atlântico ao Pacífico através da Sibéria, no frio do extremo-norte da Rússia. Aos 82 anos, Belov já concluiu cinco voltas ao mundo. O embarque ocorreu com festa e muitas homenagens na Cidade Baixa. “Esse será meu maior desafio. Já naveguei por todos os mares, só falta a Sibéria”, nos disse.>

André Valadão, Felipe Rocha e Natália Brito Crédito: reprodução

Casamento na Vitória>

O pastor e cantor gospel André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, veio a Salvador no último sábado para celebrar a cerimônia de casamento de Natália Brito e Felipe Rocha. A benção foi realizada no Solar Cunha Guedes, com festa em seguida no mesmo espaço, localizado na Vitória. A decoração levou assinatura de Fernanda Brinço e o show ficou por conta do cantor baiano Durval Lelys Na véspera, houve um pré-wedding à beira- mar, no píer do edifício onde moram os pais de Natália. Felicidades aos noivos!>

Laboratório de inovação>

Salvador acaba de ganhar um ambiente de inovação na coquetelaria com a inauguração do Purga Lab, um espaço exclusivo de pesquisa e desenvolvimento do premiado Purgatório Bar. Agora, com o Purga Lab, o bar fortalece sua posição de vanguarda, investindo em novas receitas e técnicas para proporcionar experiências ainda mais completas aos clientes.>

