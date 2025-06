ALÔ ALÔ

Salvador recebe maior tela a céu aberto do mundo a partir de setembro

Equipamento de 325 m² será instalado no Centro de Convenções

Alô Alô Bahia

Publicado em 7 de junho de 2025 às 07:00

Centro de Convenções de Salvador receberá o Open Air Brasil, a partir de setembro Crédito: divulgação

Entre os dias 30 de setembro e 12 de outubro, Salvador estará recebendo a maior tela de cinema a céu aberto do mundo. Apresentado pelo Ministério da Cultura e por Nubank, o Open Air Brasil será realizado no Centro de Convenções, na Orla da Boca do Rio. >

Idealizado e produzido pela D+3 Produções, o evento une a magia do audiovisual à tecnologia de última geração da exclusiva tela gigante de 325 m² (do tamanho de uma quadra de tênis), que vem direto da Suíça. A projeção em 4K e o potente sistema de som, com 28 caixas Dolby Digital Surround, são um show à parte.>

Na programação, que também apresenta shows e atrações gastronômicas, estão títulos que agradam a diversos públicos, como sucessos de bilheteria nacionais e internacionais, clássicos do audiovisual, animações e filmes de terror. Os ingressos serão vendidos no Sympla.>

Caminhos e estratégias>

ACM Neto Crédito: Foto: Elias Dantas

O ex-prefeito de Salvador e presidente da Fundação Índigo, ACM Neto, reuniu especialistas em um evento voltado à segurança pública, quinta-feira, no Hotel Fiesta. A iniciativa busca discutir caminhos e estratégias para enfrentar a violência urbana, um dos temas mais sensíveis no estado da Bahia. Além de Neto, o encontro contou com as participações de Ronaldo Caiado, Sergio Moro, Bruno Reis, Capitão Alden, Rodrigo Pimentel e Caio Copolla. Na ocasião, o União Brasil e a Fundação Índigo divulgaram uma Carta Compromisso com propostas para solucionar os problemas da segurança pública na Bahia. Somente no ano passado, de acordo do Atlas da Violência, 6.616 pessoas foram assassinadas em território baiano – média de 18 homicídios por dia.>

Visita especial>

Kelly Svensson Crédito: divulgação

A designer de joias Kelly Svensson estará em Salvador na próxima terça-feira para um evento especial que celebra sua trajetória. A visita marca um momento significativo para a marca Kelly Svensson Jewellery, que vem conquistando espaço na alta joalheria brasileira com criações autorais que unem sofisticação e brasilidade. Em sua vinda, Kelly participará de um encontro que une sua marca de joias à mostra fotográfica “Uma viagem aos jardins do Japão”, assinada pelo paisagista Alex Sá Gomes. Realizada na loja de móveis e décor Casa Tua, a vernissage acontecerá das 16h às 20h, para convidados e imprensa. O evento conta com o apoio da Itograss e faz parte das celebrações do Mês do Meio Ambiente, sendo capitaneado por Anna Libório, especialista em conexões de negócios.>

Liderança feminina>

A oncologista baiana Clarissa Mathias participou, no último fim de semana, do encontro anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (Asco). O congresso começou na sexta-feira(30), em Chicago. Clarissa compõe a diretoria como membro internacional da instituição americana, considerada a mais importante e influente entidade de oncologia do mundo. Ex-presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) e integrante do conselho de administração da Oncoclínicas, Mathias também é uma das especialistas brasileiras mais dedicadas à pesquisa e ao desenvolvimento de ações voltadas ao controle do câncer de pulmão no país – atividade que realiza pelo Instituto Oncoclínicas. Além disso, é uma das vozes mais fortes no debate pela equidade de acesso ao diagnóstico precoce, a medicamentos e a novas terapias no controle do câncer, tanto na rede pública, quanto na rede privada.>

Destaque da semana>

Hisan Silva, Viola Davis e Julius Tennon Crédito: Reprodução/redes sociais

Nesta semana, durante passagem por São Paulo, Viola Davis se encontrou com Hisan Silva, diretor criativo da marca baiana Dendezeiro, em um almoço no hotel Rosewood. A reunião sela uma conexão iniciada há cerca de um ano, quando Viola repostou e elogiou o desfile da Dendezeiro patrocinado pela produtora Ashe Ventures, criada por ela e Julius Tennon, ao lado do brasileiro Maurício Mota. Viola e o estilista se encontraram em um dos restaurantes do Rosewood, onde conversaram por cerca de uma hora e meia. Silva aproveitou a ocasião para presentear a atriz com duas bolsas da marca. “Essa conexão representa força da união de diferentes culturas em prol da arte, não só no Brasil mas em todo mundo”, disse Hisan em postagem nas redes sociais.>

Temporada baiana>

Rafael Azzi Crédito: divulgação

Rafael Azzi esteve em Salvador durante a semana para uma série de compromissos e reuniões na cidade. Além de participar de um almoço no Corredor da Vitória, também aproveitou a passagem para rever amigos. Ele comanda, desde 2016, sua própria agência de relações públicas e desenvolvimento de negócios, a AZZI+CO, baseada em Manhattan, mas com filiais em Miami e São Paulo, garantindo o caráter global da atuação de seu time.>

Agito na Saúde>

No próximo dia 14 de junho, o restaurante Di Janela promove a primeira edição do seu arraiá junino, em comemoração aos 12 anos da casa. O evento acontece no Convento da Providência, no bairro da Saúde, e promete muita animação com shows de Batifun (no projeto Batixote) e Colher de Pau, além de uma praça gastronômica comandada pela chef Nara Amaral, que comanda o restaurante de sucesso. Os ingressos custam R$ 70 (1º lote) e estão à venda nas plataformas Ticketmaker, Ingresse, Sympla e Bilheteria Digital.>

Festa de lançamento>