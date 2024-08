ALÔ ALÔ

Salvador receberá evento de lançamento do voo para Paris

Hotel Fasano sediará lançamento para convidados do voo Salvador-Paris-Salvador

Alô Alô Bahia

Publicado em 31 de agosto de 2024 às 05:00

Hotel Fasano Crédito: divulgação

O lançamento do voo Salvador-Paris-Salvador será realizado no dia 12 de setembro no rooftop do Hotel Fasano, em frente à Praça Castro Alves. Apenas para convidados, o encontro celebrará um marco na conectividade aérea da Bahia. O evento é promovido pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Turismo (Setur) e contará com show do cantor Tatau.

A nova rota operada pela Air France começará a funcionar no dia 28 de outubro. O trecho de 10 horas de duração será operado três vezes por semana por aeronaves Airbus A350-900.

Destaque da semana

O baiano Arthur Lima acaba de ser reconhecido pelo MIT Technology Review, que divulga anualmente uma das listas mais prestigiadas do mundo, reconhecendo jovens líderes que estão revolucionando suas áreas de atuação através da inovação e do impacto social. Com isso, o empreendedor foi colocado como uma das mentes mais brilhantes de sua geração. “Acredito que a verdadeira inovação só acontece quando buscamos criar soluções que atendam a todos. Este reconhecimento do MIT fortalece ainda mais minha determinação em desenvolver tecnologias e iniciativas que façam a diferença na vida de milhares de pessoas”, afirma Lima, que é co-fundador – juntamente com o comunicador social Igor Leo Rocha – da AfroSaúde, startup que conecta pacientes a profissionais negros de saúde e bem-estar de todo o Brasil.

Jantar beneficente

Na semana de inauguração da Mostra Casas Conceito, o Palacete Tira-Chapéu, no Centro Histórico de Salvador, será o cenário do Jantar Magno Beneficente, evento que une alta gastronomia e solidariedade. Com a participação de renomados chefs brasileiros, o evento terá toda a renda destinada ao Instituto de Cegos da Bahia (ICB). A noite especial, organizada pela empresária e idealizadora da mostra de decoração Andrea Velame, ocorrerá no dia 6 de setembro, no restaurante Casaria, sob a operação de Thaís Pepe Nicola. O jantar faz parte do Mesa ao Vivo Bahia e contará com um menu exclusivo, elaborado por diversos chefs. Custa R$ 650 por pessoa.

Suzana Vieira Crédito: Daniel Chiacos

Em cartaz

Susana Vieira vem a Salvador com a comédia Shirley Valentine. De acordo com informações do Alô Alô Bahia, a peça será apresentada nos dias 8, 9 e 10 de novembro no Teatro ISBA Faresi, em Ondina, encerrando a programação da 24ª Edição do Catálogo Brasileiro de Teatro. A versão brasileira do texto é assinada por Miguel Falabella com a direção de Tadeu Aguiar. O monólogo traz reflexões profundas e bem-humoradas.

Das cores e sombras

A galeria Matriz, apresentada durante a Casas Conceito, a partir da próxima terça-feira (3), no Palacete Tira-Chapéu, será inaugurada com uma exposição inédita de Akira Cravo, que morreu com apenas 31 anos em 2023. Fruto da união do fotógrafo Kiolo com o empresário Moacy Veiga, o espaço apresenta a mostra Das Cores e Sombras, com curadoria de Lukas Cravo, designer, também fotógrafo e irmão do homenageado. As fotos inéditas poderão ser conferidas ao longo da programação da mostra de arquitetura, até 3 de novembro.

Assinatura baiana

A agência baiana Atenas.ag será responsável pela criação do maior número de ativações para marcas durante o Rock in Rio Brasil 2024. Ao todo, serão seis entregas: Heineken, TIM, Volkswagen Brasil, Lagunitas, Trident e Heineken O.O. A ATENAS.ag já marcou presença no Rock in Rio Brasil, realizando projetos especiais em 2017 e 2022. “Proporcionar experiências para essas marcas gigantes em um festival tão icônico como o Rock in Rio Brasil é um grande reconhecimento”, comenta Denise Garrido, CEO e sócia da agência. “Esse resultado reflete a confiança que conquistamos”, complementa Quércia Andrade, Co-CEO e sócia da empresa.

Fê Paes Leme Crédito: divulgação

Modo de vida

A atriz Fernanda Paes Leme acaba de construir uma residência para passar temporadas em Salvador. A casa, projetada pelo arquiteto Adriano Mascarenhas, fica no Santo Antônio Além do Carmo. “E minha casa vai ganhando forma, cor, luz e muito amor”, disse, em postagem nas redes sociais. Paulistana, Fernanda se apaixonou pela cidade ainda jovem e adquiriu o imóvel em 2019. Além de Paes Leme, o Carmo vem se transformado em um reduto de personalidades e artistas famosos como Regina Casé e Vik Muniz.

