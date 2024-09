ALÔ ALÔ

Salvador receberá festa de 15 anos do Alô Alô Bahia em homenagem a cultura local

Evento acontecerá em novembro, na Casa Pia de São Joaquim

Publicado em 28 de setembro de 2024 às 08:00

Salvador será cenário da festa de 15 anos do Alô Alô Bahia; evento será na Casa Pia, com decoração de Fernanda Brinço Crédito: @salvadorparaomundo

Salvador foi a cidade escolhida pelo Alô Alô Bahia para celebrar os seus 15 anos. A festa será realizada no dia 29 de novembro, na Casa Pia de São Joaquim, com programação especial e ativação de grandes marcas nacionais. O evento terá clima de resgate à cultura local, com cenografia assinada por Fernanda Brinço.

A decoradora é uma das grandes apostas do mercado baiano para a elaboração de casamentos, aniversários e eventos corporativos. Para a festa do Alô Alô, ela desenvolverá uma temática especial. “Nossa ideia é homenagear a Bahia”, revela a profissional. Fernanda Brinço já colaborou em diversos eventos do Alô Alô Bahia. Justamente por conta dessa trajetória compartilhada, a função de decorar o evento é vista por ela como um momento simbólico dessa parceria, que cresceu ao longo dos anos. "É uma honra ter o Alô Alô Bahia fazendo parte da minha vida. Nossas histórias se cruzaram em vários momentos", destaca.

A festa contará com atrações musicais e culturais que tornarão a noite memorável. Cerca de 1.000 convidados, entre personalidades e parceiros de longa data do portal, estarão reunidos na ocasião. Além disso, o evento, que terá assessoria de Almir Júnior e Marcelo Gomes, marcará o lançamento de novos projetos do Alô Alô Bahia, reafirmando seu compromisso com a informação de qualidade e sua expansão contínua.

Almoço em família

Antonio Carlos Júnior completou 72 anos na última terça-feira. Como o filho ACM Neto estava viajando pelo interior da Bahia por causa da eleição e a comemoração foi transferida. Será neste domingo, em família, no apartamento do empresário, no Corredor da Vitória. Acionista da Rede Bahia, ACM Júnior é casado com Rosário Magalhães e, além de Neto, é pai de Renata Correia, diretora do Jornal CORREIO.

Rosário Magalhães e Antonio Carlos Júnior Crédito: Elias Dantas

Destaque da semana

A advogada baiana Juliana Souza recebeu o prêmio Most Influential People of African Descent (Mipad), apoiado pela ONU, nesta sexta-feira, no Havard Club, em Nova York. “A alegria é imensa, pois ao recebê-lo, carrego comigo toda a minha história, minha ancestralidade e a caminhada de muita gente”, declarou. Juliana é CEO da Desvelando Oris, que promove equidade racial e de gênero, rompendo ciclos de escassez e violências estruturais. Recentemente, foi destaque por ser a responsável pela maior sentença já aplicada no Brasil por racismo. Ela conseguiu que Day McCarthy fosse condenada a oito anos e nove meses por ofender a filha mais velha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.

Juliana Souza Crédito: Divulgação

Vernissage

Pela primeira vez, Luciana Rique apresenta diferentes tipos de obras, além da fotografia, em uma exposição. Intitulada ‘Sólido Volátil’, a mostra ganhou abertura nesta sexta-feira, no ateliê da artista, no Leblon – Rio de Janeiro. Filha do empresário Newton Rique (1930-1986), que fundou o Shopping da Bahia (antigo Iguatemi), Luciana desde a infância se dedica a fazer registros como uma prática pessoal de leitura do mundo.

Luciana Rique Crédito: Thales Leite

Festa

O arquiteto Marlon Gama ganhou festa de aniversário, quinta-feira, na CASACOR Bahia, que este ano ocupa o antigo Othon Palace Hotel, em Ondina. O encontro, que aconteceu na Casa Dell Anno - ambiente projetado por Marlon na edição baiana da mostra de arquitetura e decoração - reuniu parceiros, amigos e clientes, com gastronomia assinada pelo chef Vini Figueira. Sergipano radicado na Bahia, Marlon Gama coleciona ao longo da carreira dezenas de prêmios, capas de revista e matérias especiais, tendo um trabalho reconhecido e destacado no mercado de arquitetura e interiores.

Marlon Gama Crédito: Divulgação

