Sorveteria mais antiga da Bahia reabre loja histórica ao lado do Elevador Lacerda

Publicado em 29 de março de 2025 às 06:00

Primeira sorveteria da Bahia, A Cubana reabre loja histórica ao lado do Elevador Lacerda após reforma Crédito: Luã Borges/Addicione Soluções Criativas

Após passar por uma reforma, a loja matriz de A Cubana, sorveteria fundada em 1930 ao lado do Elevador Lacerda, em Salvador, reabriu suas portas há menos de um mês com cara nova. O endereço, que é o mais antigo da marca e um dos mais tradicionais da cidade, foi modernizado em sintonia com a renovação do próprio equipamento urbano, reforçando sua vocação turística e afetiva. >

Ao longo das décadas, o endereço tornou-se ponto de encontro de gerações. “De acordo com nossas pesquisas e registros, A Cubana é a primeira sorveteria da Bahia em data de fundação e continua sendo a mais antiga em atividade contínua do estado e, possivelmente, do Brasil — um marco que muito nos orgulha e que reforça o nosso compromisso com a tradição e a qualidade”, declaram os sócios Alexandre e Fernanda Bouzas em entrevista ao Alô Alô Bahia. O projeto de retrofit da loja foi assinado pelo escritório MYT Arquitetura e buscou resgatar a atmosfera clássica da sorveteria com um olhar contemporâneo. O novo ambiente oferece mais conforto, acessibilidade e um cardápio visual reformulado, com mais de 50 sabores de sorvetes.>

Antônio Carlos Júnior, Paulo Marinho e Luis Eduardo Magalhães Filho Crédito: Azus Produtora

Presidente da Globo vem a Salvador >

A Rede Bahia inaugurou nesta sexta-feira, 28, um memorial que revisita a trajetória de quatro décadas da empresa. O espaço, instalado na recepção da empresa, na Federação, traça uma linha do tempo com fatos e imagens que marcam a história da TV Bahia, desde a fundação em 1985. A cerimônia contou com a presença do diretor-presidente do Grupo Globo, Paulo Marinho. Ele foi recebido pelos acionistas da própria Rede Bahia, Antônio Carlos Magalhães Júnior e Luis Eduardo Magalhães Filho.>

Chegada à Bahia>

A indústria de alimentos São Braz realizou, nesta quarta-feira, um jantar no restaurante Amado, em Salvador. O momento de confraternização celebrou a inauguração da primeira fábrica da empresa na Bahia. A nova fábrica da São Braz ocupa uma área de 85 mil m² em Conceição do Jacuípe, a aproximadamente 100 km de Salvador. Com um investimento superior a R$ 300 milhões, esta é a maior obra já realizada nos mais de 70 anos de história da empresa, que é paraibana. Fundada em 1951 por José Carlos da Silva Júnior, a São Braz possui um portfólio com mais de 200 itens, produzidos em 12 linhas industriais. A inauguração oficial aconteceu nesta sexta-feira, com show de Elba Ramalho.>

Janguiê Diniz Crédito: Reprodução / Redes sociais

Temporada baiana>

O empresário Janguiê Diniz, fundador e presidente do Grupo Ser Educacional, uma das maiores redes de ensino superior do Brasil, está em Salvador. Também mestre e doutor em Direito, o paraibano pousou de jato particular na capital baiana nesta quinta-feira para prestigiar o amigo Eduardo Carlos, conselheiro da indústria de alimentos São Braz, que inaugurou sua primeira fábrica na Bahia. Segundo a Forbes, ele tem um patrimônio avaliado em R$ 3, 3 bilhões.>

Rodada de investimentos>

A startup baiana Recicla Lead CRM conseguiu um aporte financeiro em negociações com o Bravo3, um fundo de investimento especializado em alavancar recursos para negócios emergentes. O aporte gira em cerca de R$ 3 milhões para expandir as operações comerciais de concessionárias e revendas automotivas, aumentar vendas e poder gerar outros lucros para as lojas. A Bravo3 é conduzida pelo CEO Daniel Bento, ex-presidente da Decolar.>

Arte no Comércio>

Entre os dias 4 e 6 de abril, Salvador será palco da 4ª edição do Projeto MURAL (Movimento Urbano de Arte Livre). Dessa vez, quatro novos mega murais serão produzidos em fachadas de prédios da região do Comércio. O projeto também ganhou um novo formato, funcionando como um festival de arte urbana. Pela primeira vez, de acordo com Vanessa Vieira, idealizadora e curadora do MURAL, haverá uma exposição documental sobre as edições anteriores, uma feira de arte e criatividade, além de bate-papos, oficinas e apresentações musicais, que serão realizadas no Polo de Economia Criativa, o Doca 1. A entrada será gratuita.>

Festa de aniversário>

Fernanda Brinço comemorou seu aniversário com festa para 300 convidados, nesta sexta-feira, no Palacete Tira Chapéu. Decoradora de eventos, ela é uma das grandes apostas do mercado baiano para a elaboração de cenografia para casamentos, aniversários e encontros corporativos. A festa de Fernanda contou com show de Toni Garrido e buffet de Pat Dedo de Moça, além de tecnologia da TD Produções.>

Clarissa Mathias Crédito: Divulgação

Lançamento>