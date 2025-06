ALÔ ALÔ

Startup baiana recebe aporte milionário para expandir soluções em gestão trabalhista

A ideia é democratizar o acesso à tecnologia que já atende grandes players agora também para pequenas e médias empresas

Alô Alô Bahia

Publicado em 25 de junho de 2025 às 08:19

Fernando Bueno (sócio), Uirá Menezes (CEO) e Victor Pastore (sócio), da GRTS Digital Crédito: Divulgação

A inovação com sotaque baiano segue ganhando destaque nacional. A GRTS Digital, startup nascida na Bahia e especializada em soluções para a gestão de relações trabalhistas e sindicais, acaba de receber um aporte de R$ 3,4 milhões do Fundo GovTech, gerido pelas gestoras KPTL e Cedro Capital. Com o investimento, a empresa pretende acelerar sua expansão e lançar uma nova unidade voltada exclusivamente para escritórios de contabilidade — a GRTS Contábil. A ideia é democratizar o acesso à tecnologia que já atende grandes players como Unilever, Heineken e Burger King, agora também para pequenas e médias empresas.>

A startup desenvolveu uma plataforma que utiliza inteligência artificial para automatizar a gestão de acordos coletivos de trabalho — processo que, tradicionalmente, é realizado de forma manual e sujeito a erros custosos. Só nos últimos dois anos, estima-se que empresas brasileiras desembolsaram cerca de R$ 90 bilhões em sentenças trabalhistas, muitas causadas por falhas nesse tipo de controle. “Além do capital financeiro, estamos buscando um smart money para fortalecer nossa equipe e nos posicionarmos como a principal referência no setor”, afirma Uirá Menezes, CEO e cofundador da GRTS Digital. A meta agora é ambiciosa: alcançar R$ 25 milhões em faturamento até 2027 e se consolidar como o principal nome do setor no Brasil.>

Protagonismo>

Efraim Filho, Miguel, Fernando, Davi Alcolumbre, Fernando Filho, Hugo Motta, Simão e Ricardo Coelho. Crédito: Divulgação

Com auxílio da família Coelho e do prefeito Simão Durando, Petrolina assume o protagonismo de grande polo junino do interior de Pernambuco. Esse ano, não foi diferente e a festa reuniu grandes artistas, além de empresários e autoridades. Em anexo a programação oficial, diversos almoços foram promovidos na cidade. Ali, muito foi dito sobre a política nacional - inclusive por Davi Alcolumbre, Antonio Rueda, Efraim Filho e Hugo Motta, que estiveram presentes. O empresário Walter Faria, dono do Grupo Petrópolis, também esteve por lá.>

O São João de Petrolina começou na sexta-feira(13) e seguiu até a última segunda-feira(23). Foram nove dias de festa, reunindo nomes da música nacional como Bell Marques, Simone Mendes, Zezé di Camargo e Luciano, Wesley Safadão, João Gomes, Gusttavo Lima, Jorge & Mateus e Claudia Leitte.>

Por falar em Petrolina>

Ivete e Nattanzinho Crédito: Divulgação

Os festejos juninos em Petrolina ganharam um brilho a mais na sexta-feira (20), graças a uma participação inesperada — e muito especial. De surpresa, Ivete Sangalo subiu ao palco durante o show de Nattanzinho e deixou o público em êxtase. Juntos, cantaram ‘Quando a Chuva Passar’ e ‘Macetando’. A artista, que é natural de Juazeiro, na Bahia, curtiu o São João deste ano ao lado da família, mas não resistiu ao clima de festa e decidiu fazer uma visita animada à cidade vizinha.>

Lírios>

O empresário Daniel Sampaio Andrade, proprietário do Haras GB, faleceu no sábado, aos 53 anos, após um acidente com veículo dentro de uma fazenda na região de Itabuna, localizada no interior do estado. Daniel era uma figura respeitada tanto no meio empresarial quanto no universo do hipismo. Além de atuar diretamente na criação de cavalos de alto desempenho, ele também foi franqueado durante 25 anos da grife de mobiliário Ornare, em Salvador. O sepultamento, anteontem, foi realizado no Cemitério Jardim da Saudade.>

Verão europeu – com programação especial>

Enquanto isso, já é verão... na Europa. E a estação servirá de cenário para festas especiais durante os próximos meses. Em julho, um aniversário de 40 anos vai movimentar Portofino, na Itália. Haverá também uma outra comemoração em Mykonos, na Grécia, para celebrar a mudança de idade de um advogado. E o melhor? Andrea Bocelli se apresentará no Teatro del Silenzio, em Lajatico, Toscana, em 22 de julho. O show faz parte da comemoração de 20 anos do evento beneficente. Os ingressos para o dia 22 já estão esgotados, mas ainda há disponibilidade para o show do dia 26. Vamos?>

Em homenagem a Bethânia>

Sandra Annenberg e Maria Bethânia Crédito: Carlos Jardim

Aniversariante do último dia 18, a cantora Maria Bethânia será celebrada em uma edição especial do Globo Repórter Personalidades, que vai ao ar na próxima sexta-feira (27), na TV Globo. Para contar a trajetória da artista baiana, equipes do programa desembarcaram em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano — cidade natal da Família Veloso — e em Salvador, onde registraram lugares marcantes na vida da cantora e sua profunda conexão com a capital baiana. A narrativa será construída com depoimentos de amigos, parentes e músicos que fazem parte da história de Bethânia, revelando memórias, bastidores e momentos importantes de sua carreira e vida pessoal. A entrevista principal foi conduzida por Sandra Annenberg, e o programa terá apresentação de Monica Barbosa.>

Maratona de São João>

Dorgival Dantas Crédito: Divulgação