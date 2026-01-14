ALÔ AlÔ

TAP amplia voos entre Lisboa e Salvador durante o verão e o Carnaval

Em março, até o dia 28, a TAP também passará a operar um voo adicional entre as duas capitais

Alô Alô Bahia

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 05:00

A companhia programou frequências extras na rota nos dias 3, 7, 10, 24 e 28 de fevereiro Crédito: divulgação

A TAP Air Portugal vai reforçar sua operação entre Lisboa e Salvador durante o período de maior demanda do verão europeu e do Carnaval baiano. A informação foi apurada pelo Alô Alô Bahia.

Além dos voos diários já existentes, a companhia programou frequências extras na rota nos dias 3, 7, 10, 24 e 28 de fevereiro, ampliando as opções para turistas que desejam aproveitar a temporada de festas na Bahia.

Em março, até o dia 28, a TAP também passará a operar um voo adicional entre as duas capitais, elevando para oito o número de frequências semanais no Aeroporto de Salvador.

É amanhã

Salvador celebra a Lavagem do Bonfim nesta quinta-feira (15) e também recebe o Viva Bonfim, evento que acontece a partir das 15h, na Bahia Marina. A programação reúne shows de Nattan e Timbalada, com abertura da banda Jow, em um cenário à beira-mar e vista para a Baía de Todos-os-Santos. Com proposta premium, o evento conta com estrutura especial, carta de drinks assinada pelo restaurante Sette, palco com painéis de LED e cenografia exclusiva. Os lounges já estão esgotados e os ingressos entram na reta final. Assinam a produção as empresas 2Gb, Online Entretenimento e 2S.

Arte na Rua Chile

O artista visual Ronald Lago concluiu a obra Peixe Voador, instalada no rooftop do restaurante homônimo, no topo do Gorges Residence, na Rua Chile, no Centro Histórico de Salvador. Com 13 m², a pintura foi criada especialmente para o espaço e dialoga com a paisagem da Baía de Todos-os-Santos. A intervenção surgiu a partir de convite do empresário Chico Marrara e integra o restaurante do Grupo Preta. A obra amplia a experiência do público no rooftop, conectando arte, gastronomia e o cenário urbano da capital baiana.

Festa na Praia do Forte

Kátia Baiardi comemorou seu aniversário no último sábado em sua casa de veraneio na Praia do Forte. A festa teve decoração inspirada na Sicília, assinada por Sonja e Núbia, buffet de Márcia Lima Garcez e recepção de Almir Junior e Marcelo Gomes. A aniversariante recebeu amigos e familiares ao lado do marido, Renato Baiardi.

Roda de samba

O Banjo Novo realizou na última sexta-feira (9) a primeira roda de samba do verão 2026, no Porto Salvador, reunindo grande público. Criado em 2023 no bairro do Trobogy, o projeto chega à 35ª edição com proposta acústica e intimista, conduzida pelo banjo e marcada por uma vela central que determina o fim do samba. A organização já anunciou mais duas edições: em 6 de fevereiro e outra após o Carnaval.

Ivete Sangalo Crédito: divulgação

Atração confirmada

Ivete Sangalo será a grande atração da Noite da Aclamação, evento beneficente idealizado por Lore Improta e Léo Santana, que acontece em 28 de janeiro, em Salvador. A edição deste ano homenageia o ícone baiano Raul Seixas e terá como objetivo arrecadar recursos para a construção de uma nova sala de radioterapia nas Obras Sociais Irmã Dulce. Nas duas primeiras edições, o projeto arrecadou R$ 2 milhões, destinados à construção de 30 novos leitos de UTI oncológica.

Casa de Caio Castro em Morro Crédito: divulgação

Endereço baiano