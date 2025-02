ALÔ ALÔ

Timbalada planeja maior pipoca pintada do mundo no Carnaval 2025 de Salvador

Buja e Denny bateram papo com a coluna

Publicado em 22 de fevereiro de 2025

Timbalada anuncia maior pipoca pintada do mundo na estreia do Alô Alô Folia 2025 Crédito: Alô Alô Bahia

O Alô Alô Bahia preparou uma série de entrevistas com grandes nomes da axé music, em comemoração aos 40 anos do gênero que faz parte da nossa identidade musical e carnavalesca. Para começar, o repórter Kirk Moreno recebeu no estúdio do site, ao lado do Elevador Lacerda, os cantores Denny Denan e Buja Ferreira, dupla que encabeça a atual formação da Timbalada. >

No papo, um retrospecto de como cada um entrou para a banda que completa 33 anos em 2025. Denny, cria do projeto social da Timbalada, vem de uma família de artistas em sua essência e sua história se confunde com a da banda. Buja, por sua vez, foi descoberto por Carlinhos Brown em um passeio de carro, quando o Cacique do Candeal ouviu uma gravação e logo quis conhecer o cantor e compositor da comunidade do Beiru, em Tancredo Neves.>

Das descobertas musicais até a religiosidade, Denny e Buja refletem sobre a axé music e comentam ainda sobre o lançamento futuro do projeto gravado em janeiro, que lotou o Candyall Guetho Square, com 12 músicas novas e convidados especiais, como João Gomes, Jorge Vercillo e outros.>

Para o Carnaval de 2025, a Timbalada está com a agenda lotada de shows em camarotes, além de quatro dias de pipoca (quinta, sexta, sábado e terça). Para o trio sem cordas, inclusive, a banda estima pela “maior pipoca pintada do mundo” com o auxílio de 50 pintores que terão como telas os corpos dos foliões para os traços característicos dos timbaleiros. Ah! E sem cobrar por isso, viu?>

Claudia Leitte Crédito: Nara/divulgação

Abertura do Carnaval>

A cantora Claudia Leitte foi anunciada, nesta sexta-feira (21), como atração da abertura do Carnaval de Salvador. A cantora se apresentará em um trio especial em homenagem aos 40 anos da axé music, ao lado de outros grandes nomes do gênero. O desfile acontecerá no Circuito Osmar (Campo Grande), na próxima quinta-feira (27), às 15h30. “O que a gente faz no carnaval de Salvador é mágico! Cresci num lugar que respira arte e cultura. Foi esse ambiente que despertou em mim a fome de ser artista. Meu desejo é sempre retribuir tudo isso por meio da minha música. Vai ser lindo!”, celebrou a artista em entrevista ao Alô Alô Bahia.>

Promovido pela Prefeitura de Salvador, o evento faz parte da comemoração do quadragésimo ano da axé music. Além de Claudinha, participarão da abertura os artistas: Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Sarajane, Ricardo Chaves, Margareth Menezes, Xanddy Harmonia, Gilmelândia, Márcio Victor, Felipe Pezzoni e Serginho. Além deles, participam os blocos Filhos de Gandhy, Muzenza, Olodum, Ilê Aiyê e Commanche do Pelô, que completam o line up.>

Daniela Mercury Crédito: Célia Santos/divulgação

Estreia no Furdunço>

Daniela Mercury é a grande novidade do Furdunço, que faz parte do calendário de pré-carnaval de Salvador. A artista deve sair por volta das 20h deste domingo (23), do Clube Espanhol, na Ondina, em direção ao Farol da Barra, no Circuito Orlando Tapajós. “Trata-se de um momento único que dará início ao meu carnaval em todo país. Não deixarei pedra sobre pedra”, disse Daniela. Além do Furdunço, a cantora fará mais quatro pipocas na capital baiana, além do Bloco Crocodilo, que desfila no domingo (2). Mercury vai inaugurar seu novo trio elétrico neste carnaval, a partir da quinta-feira (27). O trio é batizado de Axé.>

Tira Chapéu promove baile de Carnaval>